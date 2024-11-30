美中換囚》涉兒童色情罪 中國獲釋第3人有靠山

在美中換囚協議中獲釋返國的中國26歲男子靳善霖，原本因持有兒童色情物品在2022年遭德州法院以兒童色情罪判刑8年。圖為德州科林郡警長辦公室發布的靳善霖被捕照片。（取自網路）

2024/11/30 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國日前與中國達成換囚協議，雙方互換三名對方囚犯返國，美方釋放的中國公民，包括被控間諜罪的中國國家安全部情報官員徐延軍、擔任徐延軍聯絡人的紀超群，至於第三人，根據外媒報導，為現年僅廿六歲的靳善霖（Jin Shanlin，譯音），他的罪名是「持有兒童色情物品」，而獲釋原因則是其家庭認識中共黨內具有影響力人士。

根據英國金融時報報導，靳善霖二○二一年就讀美國德州南美以美大學博士班時，被查出擁有且散布六百張兒童色情圖片及影片而被捕。德州達拉斯晨報也報導，靳某擁有的兒童色情相關圖片及影片多達四．七萬，警方調查時發現靳善霖分享「成年男性性侵嬰兒」的影片以及其他兒童色情內容。

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靳善霖二○二二年遭德州法院以兒童色情罪判刑八年，原定要服刑到二○二七年十二月才能出獄。

金融時報報導指出，根據法庭紀錄，靳某在德州受審期間，一名美國聯邦調查局（FBI）幹員作證說，靳某的家庭「與中國共產黨內具影響力的成員有關聯」。

根據中央社報導，在靳善霖之前，就讀美國柏克萊音樂學院的中國留學生吳曉磊（譯音）因恐嚇海外民主運動人士而在二○二二年被捕，今年四月被判刑九個月。但他也受惠於美中換囚而在九月中獲釋返國，當時六四學生領袖、「人道中國」共同創辦人周鋒鎖認為，吳曉磊的獲釋，說明他在中國可能確實有一定的背景。

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