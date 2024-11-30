中共黨媒高層董郁玉 間諜罪判7年

中共黨媒光明日報評論部副主任兼專欄作家董郁玉2年多前在北京與日本外交官餐敘時被捕，29日遭法院以間諜罪判刑7年。（法新社）

2024/11/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾參與六四民運、因與外籍人士頻繁往來而被疑是外國特務的中共黨媒高層董郁玉的家人表示，董郁玉廿九日被法院以間諜罪判刑七年，藉此懲罰董郁玉過去撰文批評政府，同時也是對中國公民與外國人交往發出警告。

根據路透報導，廿九日在北京市第二中級人民法院外有大批員警駐守，法院附近還至少停有七輛警車；路透記者被要求離開，一名美國外交官也被禁止到庭聽審。

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撰文批評政府 與日外交官聚餐遭逮

董郁玉是中共黨媒光明日報評論部副主任兼專欄作家，他在二○二二年二月於北京一家飯店與日本駐北京大使館工作人員共進午餐時被警方拘留，稍後被控涉嫌向日方提供情報涉犯間諜罪。與董郁玉一同用餐的日本外交官也遭拘留與盤問，稍後因日本外交部出面而獲釋；中國外交部當時曾說，該日本外交官在中國從事「與其身分不符」的活動。至於堅稱無辜的董郁玉則一直遭拘留，去年七月還被閉門審訊。

董郁玉曾獲美國哈佛大學尼曼新聞獎學金、是日本慶應義塾大學訪問學者，以及日本北海道大學訪問教授。他多年來因工作需要，與駐中外交官以及外國記者頻繁往來；其家人曾告訴西方媒體，當局將董郁玉與外籍人士的來往關係視為犯罪證據，認為董郁玉可能是日美間諜或外國特務。

六十二歲的董郁玉是北京大學法學碩士，雖曾參與六四天安門民運，但在接受一年強制勞動後得以返京與保住在黨報的工作。董郁玉並非中共黨員，其評論文章被外媒視為傾向自由主義觀點，他行文主張溫和改革，避免直接批評國家主席習近平。

紐約時報指出，像董郁玉這樣撰文批評中共選擇性解讀中國歷史的知識份子很多，但自習近平上台後，中國幾乎已無發表異見的空間。

董郁玉家人原本對他被拘留保密，希望他不會被起訴，未料最後夢碎。中國外交部發言人毛寧廿九日就此表示，中國是法治國家，司法機關嚴格依法辦案，違法犯罪必被依法追究。

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