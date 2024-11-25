菲副總統 威脅暗殺總統

菲律賓前總統杜特蒂長女、現任副總統薩拉（左）23日語出驚人，稱她若被暗殺，已交代殺手去追殺現任總統小馬可仕（右）等人。（路透檔案照）

2024/11/25 05:30

兩大家族撕破臉 杜特蒂長女薩拉槓小馬可仕

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕和前總統杜特蒂長女、副總統薩拉‧杜特蒂（Sara Duterte）所代表的兩大政治家族，對立情況愈演愈烈。薩拉廿三日語出驚人表示，若她本人被暗殺，她已交代一名殺手去追殺小馬可仕、第一夫人麗莎，和小馬可仕的表弟、菲國眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。菲國國家安全會議稱此事為「國家安全問題」，已展開調查，總統府衛隊也加強保護總統及其親屬安全。

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國安會展開調查 總統府衛隊加強保護

薩拉的幕僚長羅佩茲（Zuleika Lopez）被指控阻礙國會對薩拉擔任副總統和教育部長期間，預算可能遭濫用的情況進行調查，遭到議長羅慕德斯及與小馬可仕結盟的議員扣留，甚至可能入獄，促使薩拉廿三日怒控小馬可仕、麗莎及羅慕德斯無能、腐敗。薩拉一直聲稱羅慕德斯視她為政途障礙，企圖將她剷除。

薩拉︰如果我被暗殺 殺手就會出動

在被問及是否擔心自身安全時，薩拉稱已和一名殺手談好，如果她被暗殺，就去刺殺小馬可仕、麗莎和羅慕德斯，「這不是開玩笑，我要他（殺手）在幹掉他們之前不要停手，他答應了」。不過，她隨後又說此非真正的威脅，只是表達對自身生命安危的擔憂，「如果不是為了復仇，我為什麼要殺他？我沒有理由殺他。這對我有什麼好處？」

菲國總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）已指示總統府衛隊立即採取「適當行動」，「任何對總統生命的威脅都不容輕忽，尤其這種威脅是在公開場合明確發表」。總統府衛隊也表示，正與執法機構協調，以偵查、阻止和防禦對總統和第一家庭的任何威脅。

菲國國安會表示，薩拉對小馬可仕做出的暗殺威脅是「國安問題」，將展開調查。國安顧問安約（Eduardo Ano）指出，政府將所有對總統的威脅視為「嚴重」恐嚇，將與執法和情報部門密切合作，調查這項威脅及潛在行凶者。總統府通訊辦公室引述司法部說法，證實薩拉正接受調查，可能被控罪。總統辦公室也表示，若證據確鑿，可能會導致薩拉最終被起訴。

根據菲國刑法，這類公開言論可能構成威脅、傷害他人或其家屬的犯罪行為，可判處監禁和罰款。菲國憲法規定，若總統去世、永久殘疾、被解職或辭職，由副總統接任並完成剩餘任期。

菲國總統和副總統為分開選舉，小馬可仕和薩拉在二○二二年五月大選中搭檔參選，並雙雙以壓倒性勝利當選。然而，兩人及各自代表的馬可仕和杜特蒂家族，隨即產生嚴重分歧，包括雙方對中國在南海侵略行動的態度。薩拉今年六月更辭去教育部長和反叛亂工作小組副主席的職務。薩拉上月也曾揚言，若馬可仕家族繼續對她進行政治鬥爭，她將把前獨裁總統老馬可仕的遺體從墓中挖出，丟到南海。

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