牽制中國! 義航艦打擊群抵日 本月靠泊第5國

義大利海軍卡富爾號航空母艦廿二日上午在日本神奈川縣橫須賀港的海上自衛隊基地靠港。（取自產經新聞）

2024/08/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕義大利海軍首次派遣卡富爾號（ITS Cavour）航空母艦打擊群訪問日本，並預定參加在日本周邊海域舉行的日美義德法多國聯合演習。卡富爾號和僚艦阿爾皮諾號（Alpino）巡防艦廿二日進入橫須賀港，另外，德國海軍的巡防艦等兩艘艦船也於廿日進入東京港。

產經新聞報導，海自第一護衛艦隊群司令澤田俊彥海將補（少將）在橫須賀碼頭迎接，他並致詞表示，能與擁有悠久歷史和傳統的義大利海軍交流，加深相互理解，感到很榮幸。義大利艦隊航空部隊司令查皮納少將表示，對於即將展開的反潛訓練非常期待。

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卡富爾號航艦打擊群由卡富爾號、巡防艦阿爾皮諾號和多功能巡邏艦拉依蒙多．蒙特庫科利號構成。其中拉依蒙多．蒙特庫科利號預定三十日在沖繩靠港，另外還有一艘訓練船預定廿五日進入東京港。義大利海軍去年首次派遣一艘多功能巡邏艦訪日，今年則在日本周邊海域派遣了四艘軍艦。

卡富爾號今年六月與阿爾皮諾號組隊出港，經由印度洋後，曾在太平洋海域與美澳海軍進行聯合演習。

遏中擴權 歐洲多國升高軍事存在感

為牽制中國擴張海上霸權，歐洲主要國家升高對印太地區的軍事存在感，紛遣船艦到日本靠港，並參加在日本周邊海域舉行的兩國或多國聯合演習。讀賣新聞報導，本月間加拿大、紐西蘭、新加坡及德國艦艇相繼靠泊海上自衛隊橫須賀基地，義大利是本月靠泊的第五國。

卡富爾號的艦載機共有F-35B「閃電II」戰機、「AV-8B獵鷹II」攻擊機及各種直升機等約廿架。義大利空軍所屬的F-35A戰機去年及今年均飛抵日本，並與日本空中自衛隊進行聯合訓練，艦載用的F-35B和AV-8B獵鷹II均為首次訪日。

卡富爾號預定在橫須賀港停靠到廿七日，出港後預定參加日本海上自衛隊及美德法等國在日本周邊海域舉行的多國聯合演習。

義大利海軍卡富爾號航空母艦廿二日上午在日本神奈川縣橫須賀港的海上自衛隊基地靠港。（取自產經新聞）

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