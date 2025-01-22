週四東北季風增強轉涼 北東、中南部山區偶雨

週四各地將是陰天為主的型態。（資料照）

2025/01/22 21:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（23日）東北季風增強，北部稍轉涼，低溫14到16度；各地雲量較多，北部、東部及中南部山區有局部短暫雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

中央氣象署指出，週四台灣東北方海面有低壓逐漸形成，東北季風增強，加上華南雲系的東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖偶有零星降雨，金門、馬祖為多雲。

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溫度方面，受到東北季風增強影響，北部稍轉涼，西部、宜蘭及澎湖、金門低溫14到16度，花東17、18度，白天北部地區及澎湖、金門高溫18到20度，台中到台南、花東高溫21到23度，高屏地區可達25、26度，馬祖整天氣溫12到16度。

天氣風險公司表示，週四的天氣，依然因中層水氣的通過而有所影響，所以各地預估仍是陰天為主、局部多雲的型態，各地都會有短暫雨的機會。

氣象署也提醒，受低壓影響，北部地區整天有局部低雲或霧影響的機率，清晨中南部地區亦有局部低雲或霧影響能見度，行車用路請多留意；近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全，中部以北3千公尺以上高山有零星降雪的機率。

紫外線指數部分，週四僅基隆市、台北市為「低量級」，其他縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週四因東北季風增強，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週四各地的低溫將落在15至17度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四因東北季風逐漸增強，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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