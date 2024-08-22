「是的，她可以」歐巴馬偕妻為賀錦麗背書

美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒廿日出席民主黨全代會，為黨候選人賀錦麗背書。（歐新社）

2024/08/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統賀錦麗和其競選搭檔華茲，廿日正式接受民主黨全國代表大會提名為總統、副總統候選人。在黨內仍深具影響力的前總統歐巴馬和其夫人蜜雪兒雙雙登台，歐巴馬重現十六年前他的選戰口號，以「是的，她可以」為賀錦麗背書，表示賀錦麗已經為勝任總統做好準備。

重現選戰口號 形塑16年前選戰氛圍

在民主黨內仍具有高人氣的歐巴馬與蜜雪兒，廿日登台獲得滿場歡呼和掌聲，兩人先後發表共約一小時的演說，全場情緒沸騰，塑造出當年他總統選戰的希望和改變氛圍。歐巴馬先讚揚總統拜登是「傑出的總統」，「火炬已經傳遞，現在要靠我們所有人為我們所相信的美國奮戰」。

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歐巴馬將今年的大選形塑為對比強烈的選擇，「我們不需要另一個四年的咆哮和混亂」。他暗批川普年老和日前質疑賀錦麗族裔的言論，「現在有個七十八歲的億萬富翁，自從九年前從他的黃金電梯走下來後，就不停抱怨他的問題」；「不管是民主黨還是共和黨，我們所有人生活中都有像賀錦麗父母那樣的人，飄洋過海來這裡，因為他們相信美國的承諾」。

在歐巴馬之前發表演說的蜜雪兒向全黨代表說，「美國，希望回來了」，賀錦麗不僅準備好了，也是「其中一個最有資格」競選總統的人。她批評川普厭女、種族歧視，以川普日前批評非法移民在奪走美國「黑人工作」，反酸川普，「他現在正在爭取的工作，就是黑人工作」。

廿日全代會由加州州長紐森在前聯邦眾議院議長裴洛西陪同下，正式提名賀錦麗、華茲為民主黨的正副總統候選人，正在威斯康辛州密爾瓦基造勢的賀錦麗和華茲，透過現場連線接受提名，賀錦麗呼籲攜手團結，「共同開闢一條新道路，邁向充滿自由、機遇、樂觀和自信的未來」。

川普重新露天造勢 講台架防彈玻璃

為了不讓民主黨全代會搶鋒頭，川普和搭檔范斯這週都在關鍵搖擺州造勢，廿一日將在北卡羅來納州，也是川普一個月前遇刺後首次露天造勢，相關單位正加強維安措施，川普講台周圍將築起防彈玻璃。

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