加速撤離中國 西方航空巨頭紛減班

由於武漢肺炎疫情後經濟復甦乏力，再加上烏克蘭戰爭導致的俄羅斯領空禁令，西方航空公司正加速撤出中國市場。（法新社檔案照）

2024/08/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕西方航空公司正加速撤出中國市場。英國金融時報十九日報導，英國航空（British Airways）與維珍航空（Virgin Atlantic）等主要航空公司，由於武漢肺炎（COVID-19）疫情後經濟復甦乏力，再加上烏克蘭戰爭導致的俄羅斯領空禁令，紛紛削減往返中國的航班。中國航空市場盈利能力下降，復因國際局勢緊張，讓這些航空公司在與中國航空公司的競爭中處於劣勢，迫使它們重新審視在中國的發展策略。

中國經濟復甦乏力 市場難獲利

報導指出，英國航空近日宣布將從十月起暫停倫敦至北京的航班，而不過就在幾週前，維珍航空也取消唯一一條通往中國的上海航線。儘管不受俄羅斯領空禁令影響，澳洲航空（Qantas Airways）上月也縮減雪梨至上海的航線，原因是載客率不如預期。

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前述發展顯示國際航空公司對中國市場的態度已經轉變。在武肺疫情前，中國被視為西方航空公司的成長引擎，但疫情期間的邊境封鎖導致航班數量大減。儘管去年邊境重新開放，航班數量雖有回升，但近幾個月來，西方航空公司開始再度減少飛往中國的航班。

報導還指出，俄羅斯在前年禁止美國及歐洲航空公司飛越其領空，迫使這些航空公司在飛往東亞的航線上繞道而行，不僅增加飛行時間，還推升了燃料成本，進一步削弱它們與中國航空公司競爭的能力。相較之下，中國航空公司仍然可使用俄國領空，從而享有較低的營運成本，使得市場競爭愈發不公平，成為西方航空公司撤離中國市場的重要原因。

在此背景下，中國航空業者積極拓展其歐洲市場版圖。中國東方航空近日開通上海至法國馬賽的直飛航班，南方航空也新闢廣州至匈牙利布達佩斯的航線，以填補西方航空公司退出所遺留的市場空缺，並吸引更多國際旅客。而美國雖然同意增加中國的直飛航班，卻仍遠不及武肺疫情前的水準，使得美國航空業者對於在不公平條件下與中國航空公司競爭感到憂慮，因而積極遊說美國政府，要求爭取更公平的市場准入條件，以改善目前的困境。

面對中國市場的重重挑戰，西方航空業者不得不重新思考其發展策略。部分航空公司選擇縮減中國航線，將資源轉向其他更具潛力的市場，另一些則試圖透過提升服務品質及調整航線佈局來因應挑戰。

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