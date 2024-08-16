鋼筆、打火機、面紙盒 中國國安部明列威脅國安工具

中國國家安全部15日提醒民眾注意外國間諜手法，聲稱諸如鋼筆、打火機、面紙盒等日常生活用品，到了境外間諜手裡，都可能成為威脅國家安全的工具。（路透檔案照）

2024/08/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國家安全部十五日在「微信」發文，提醒民眾注意外國間諜手法，聲稱諸如鋼筆、打火機、面紙盒等日常生活用品，到了境外間諜手裡，都可能成為威脅國家安全的工具。

中央社引述中國國安部這篇貼文，鋼筆及相機內置隱藏鏡頭，可能成為間諜偷拍機密文件的重要工具；安裝竊聽裝置的打火機，也可用來竊聽。至於外形類似蜻蜓的無人機，則可用來搜集情報。

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文章舉例，曾有中國企業派團到外國參與大型開發計畫招標，在餐廳用餐時，遇到一名男子送上一盒面紙，隨後竟在面紙盒內發現一個外型類似隨身碟的物品，隨即向當地中國使館報告。這個可疑設備被送回中國，並經國安機關檢測鑑定，確定為外國情報機關專用的間諜器材，偽裝成普通隨身碟，內置兩個微型麥克風，具有加密錄音功能。

國安部警告，這類專用間諜器材流入社會，若遭別有用心者非法利用，不僅會威脅個人隱私和商業機密，甚至可能危害國家安全和社會穩定。根據中國反間諜法第十五條規定，任何個人和組織都不得非法生產、銷售、持有和使用這類器材，違者國安機關將依法處置、嚴懲。

破千起台諜案？學者：可笑

中國國安部十三日才剛在微信公眾號發文宣稱，面對台獨分裂勢力囂張氣焰，已連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在「祖國大陸」佈建的間諜情報網絡。但學者指出，無從證明是否真的破獲那麼多台諜，研判國安部是企圖藉此博得最高層的關愛眼神，尤其是將台灣民族黨創辦人楊智淵列為「台獨頭目」更是可笑。

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