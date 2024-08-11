報復以色列 伊朗政府爆內訌

英國媒體指出，伊朗總統裴澤斯基安（右）試圖對最高領袖哈米尼（左）發揮影響力，避免德黑蘭因猛烈報復引發對以色列的全面戰爭。（法新社）

2024/08/11 05:30

避免全面戰爭 新總統槓上革命衛隊

〔編譯林家宇／綜合報導〕哈瑪斯政治領袖哈尼耶在伊朗德黑蘭遇襲身亡後，伊朗、真主黨誓言向以色列發動報復。雖迄今尚未行動，戰爭一觸即發的可能性仍使國際處於高度緊張。英國「每日電訊報」九日報導，德黑蘭當局在如何回應哈尼耶遇刺一事意見分歧。其中，上月甫當選伊朗總統的裴澤斯基安與立場強硬的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）角力，試圖避免與以色列爆發全面戰爭。

裴澤斯基安建議鎖定鄰國以方基地

報導指出，IRGC將領們堅持對特拉維夫和其他以色列城市發動直接攻擊，主要鎖定軍事基地，避免平民死傷。然而，被視為立場相對溫和，並在總統大選擊敗IRGC背書候選人的裴澤斯基安，建議把目標鎖定伊朗鄰國內的以色列秘密設施，例如伊朗曾指稱以色列軍事情報局「摩薩德」（Mossad）在伊拉克庫德斯坦地區的間諜基地。

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伊朗總統幕僚透露，IRGC試著削弱裴澤斯基安的主張，以便對以色列採取更激進的報復手段，「裴澤斯基安擔憂任何對以色列的直接攻擊會帶來嚴重後果」。據幕僚引述，裴澤斯基安提及四月為報復駐大馬士革使館遇襲，向以發射超過三百枚飛彈和無人機的攻擊，「幸運地」未把伊朗捲入全面戰爭，但這一次「或許沒那麼好運」。

極力影響最高領袖哈米尼 防止開戰

幕僚指出，裴澤斯基安警覺到IRGC有意把國家帶向戰爭，而他在競選時的承諾便是要為伊朗人帶來和平生活，因此他正在發揮對伊朗最高領袖哈米尼的影響力，防止此一結果發生。

裴澤斯基安認為可打擊亞塞拜然或伊拉克的以色列相關設施，並在行動前告知該國。他也建議提供真主黨更精密的武器，讓他們在伊朗的強烈支持下與以色列戰鬥。

血債血還 革命衛隊堅持嚴懲以色列

不過，據伊朗媒體九日引述IRGC副指揮官法達威說法，伊朗即將執行哈米尼的「嚴懲」命令，「最高領袖哈米尼嚴厲懲罰以色列，為烈士哈尼耶血債血還的命令清楚且明確……會盡可能以最佳方式落實」。對此，白宮國家安全事務發言人柯比表示，美國準備好利用在中東地區的充足資源防衛以色列。他補充，美方嚴肅看待IRGC的言論。

在美國、卡達和埃及居中協調下，以色列與哈瑪斯將於十五日在杜哈或開羅敲定停火和人質釋放協議。被問及德黑蘭是否延後報復直到協商落幕？伊朗駐聯合國代表團強調，對以色列的回應與加薩停火談判工作全無牽涉，「然而，我們希望我方回應時機得當，且以不至危害潛在停火的方式進行」。

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