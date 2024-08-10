加薩停火談判 以同意8/15重啟

以色列部隊八日在曾一度撤離的加薩走廊南部城市甘尤尼斯展開行動，一名巴勒斯坦年輕人當天應以軍的撤離令頂著家當逃難。（美聯社）

2024/08/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在避免區域衝突擴大的密集外交努力後，以色列八日同意應美國、卡達與埃及的要求，於本月十五日重拾加薩停火談判。以國總理納坦雅胡的辦公室表示，以色列會在十五日派出一支談判小組，以敲定執行停火協議的細節。

美卡埃三國領袖八日發表聯合聲明，邀請交戰各造於八月十五日在卡達首都杜哈或埃及首都開羅恢復談判，「以縮小所有剩下的差距與立即開始執行協議」；一份停火架構協議已正式提交考慮，只剩實施細節有待定奪。以哈自去年十月七日哈瑪斯襲擊以色列以來便陷入長達十個月的戰爭，僅於去年十一月短暫停火一週，以便互換以國人質與巴勒斯坦囚犯；美卡埃三國調人經數月努力力促二次停火。

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近來有關以哈停火的討論已聚焦於美國總統拜登五月份提出的三階段停火架構，依序為停戰六週與哈瑪斯釋放人質、以哈商討無限期停止敵對行動，以及加薩重建。

不過，被視為去年十月襲以主謀的辛瓦接替遭暗殺的哈尼耶成為哈瑪斯新領袖，令人擔心本就不易的停火談判恐將更困難。此外，哈瑪斯成員與部分以國批評人士也一再指控納坦雅胡延長在加薩的戰鬥。

在加薩，以色列九日襲擊加薩市的薩拉與哈穆德兩所學校，造成超過十八人死亡與六十人受傷，另有四十多人下落不明。以軍指控這兩校是哈瑪斯的指揮中心。以軍同時恢復在四月時曾撤離的甘尤尼斯的行動與要求民眾撤離，指控哈瑪斯繼續從甘尤尼斯發射火箭，警告將採取強力行動對付這些恐怖份子。

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