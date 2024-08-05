菲加固仁愛暗沙擱淺軍艦 捍衛南海再撐10年

菲律賓在1999年將二戰時期的坦克登陸艦「馬德雷山號」，刻意擱淺在仁愛暗沙，並長期派兵駐守，以宣示主權。（法新社檔案照）

2024/08/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕彭博三日引述匿名知情人士報導，菲律賓軍方針對擱淺在仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）長達廿五年的老舊軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），已完成加固作業，使這艘報廢登陸艦可繼續存在約十年，使其足以在未來繼續擔綱菲國駐守南海爭議海域的堅固哨所。

菲律賓和中國上月才針對馬德雷山號的運補任務達成臨時性協議。對於前述報導，中國外交部重申，反對菲方向馬德雷山號運送建築材料，或對該艦進行修理或加固的任何行動。

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一九九九年，菲律賓將二次世界大戰時期的坦克登陸艦「馬德雷山號」，刻意擱淺在仁愛暗沙，並長期派兵駐守，以宣示主權。然而，對仁愛暗沙也聲稱擁有主權的中國，在要求菲律賓拖走軍艦未果下，頻繁派遣海警船和民兵船阻撓菲國向駐艦官兵運送補給，企圖迫使菲國撤離駐軍，雙方為此頻繁發生對峙衝突，成為菲中兩國在南海爆發衝突的導火線。

中方聲稱，反對菲方向仁愛暗沙運送加固船體所需的鋼筋、水泥等建材。

消息人士透露，馬德雷山號早在二○二一年即已鏽蝕不堪，當時評估認為，艦體的壽命僅剩三至五年。儘管菲律賓此前也曾進行一些加固軍艦的努力，但直到小馬可仕就任菲國總統後，加固軍艦的任務才明顯加快。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）表示，菲律賓部隊「致力於確保駐守在馬德雷山號上的海軍陸戰隊隊員和水兵，擁有良好的居住條件」。而菲國為此做出的努力，包括「維持我們在西菲律賓海（菲律賓在南海的專屬經濟區）的存在」，以便讓菲律賓行使主權和管轄權。

報導指出，目前南海情勢大體平靜，只是菲中兩國在爭議海域的對峙和衝突有愈演愈烈之勢。為避免局勢失控，雙方經過多輪談判，在七月廿一日就仁愛暗沙運補行動，達成「臨時性安排協議」。在協議簽訂後，菲國對馬德雷山號的運補未遭中方騷擾或攔阻。

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