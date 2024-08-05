維護印太秩序 德菲今年將簽軍事協議

德國國防部長佩斯托瑞斯（左）4日訪問菲律賓，與菲國防長鐵歐多洛（右）在馬尼拉會晤，這是德國防長首次訪菲。（路透）

2024/08/05 05:30

劍指中國 「反對武力脅迫手段 進行擴張企圖」

〔編譯林家宇／綜合報導〕德國國防部長佩斯托瑞斯四日訪菲律賓，與菲國防長鐵歐多洛在馬尼拉會晤，除紀念菲德建交七十週年外，這也是德國防長首次訪菲。兩國承諾今年內簽署軍事合作協議，誓言維護基於法治的印太地區秩序。聯合聲明雖未直接點名中國，但強調「強烈反對任何試圖片面，尤其是透過武力或脅迫手段，進行擴張的企圖」。

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兩國防長重申海牙裁決 力挺菲國南海主權

兩人也重申，海牙常設仲裁法院（PCA）在二○一六年就南海主權爭議做出的裁決具國際法效力，「堅定支持」符合「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）規範的航行、飛越以及和平使用海洋等自由，並同意持續推動UNCLOS的廣泛落實，做為進行海洋活動法律架構。

聯合聲明指出，菲德兩國將在軍事領域建立長期關係，擴大訓練及雙邊交流，探索擴展雙邊軍備合作以及參與聯合計畫的機會。鐵歐多洛在聯合記者會上表示，「我們的合作是因為對聯合國憲章的重視具有共同觀點…以及我們對印太地區穩定及和平的渴望」。

鐵歐多洛提到，尋求軍隊現代化以便強化防禦能力的菲律賓，將積極尋求讓德國成為軍事能力發展的供應者之一。這些能力包括指揮、控制、反介入／區域拒止、海空領域及高性能裝備等。合作協議將著重兩國在軍事能力、訓練及資訊交換的相互理解上。「德國之聲」指出，菲律賓規劃未來十年投入三五○億美元（約一‧一兆台幣）進行軍事現代化，馬尼拉當局已和美國、日本、印度、瑞典等國簽署國防合作協議。

PCA在一六年裁定，中國對南海的歷史性「九段線」主權聲索無效，要求中國停止侵擾菲律賓在南海的專屬經濟權益。佩斯托瑞斯在記者會上強調，南海仲裁案「裁決仍具效力，沒有任何例外」，「強化海上邊界是我們的責任。我們也正在實現這項義務」。

德國是菲律賓最早的正式防衛夥伴之一，兩國曾在一九七四年簽署菲律賓軍人在德受訓行政協議。如今在兩國各自面對的安全挑戰下，鐵歐多洛和佩斯托瑞斯展現重振深化防衛關係的意願。菲德深化軍事合作正值美國為應對中國在印太地區擴張，積極拓展區域盟友關係，以及菲律賓近期與中國在南海的衝突日益升高，不斷尋求與友好國家締結防務協議之際。

佩斯托瑞斯談到，德國對印太地區的承諾與參與，並未針對任何對象，而是專注於維繫基於法治秩序、確保航行自由，以及保護貿易航道。他透露，協議可能最快十月簽署。鐵歐多洛也說，菲律賓不挑釁中國也不尋求戰爭，但中國非法及片面侵佔絕大部分南海海域的行徑，才是造成衝突的唯一原因。

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