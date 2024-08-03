美揭中俄間諜威脅 前所未有

美國政府指出，美國面臨來自中、俄、伊朗和北韓的間諜威脅，其中中俄是最大的威脅。圖為印有中國國家主席習近平、俄國總統普廷和前蘇聯領袖史達林圖案的俄羅斯娃娃。（法新社）

2024/08/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家反情報與安全中心（NCSC）一日公布最新「國家反間諜戰略」，直言美國面臨來自外國情報機構「前所未有」的威脅，尤以中國和俄羅斯為甚，且這兩國為了取得優勢，也更頻繁地合作，包括在「灰色地帶」採取更具侵略性的行動。

中俄威脅最大 還頻繁合作

由美國總統拜登簽署發布的「國家反間諜戰略」，將中國、俄羅斯、伊朗和北韓列為主要罪魁禍首，並認定北京和莫斯科為「最重大的情報威脅」。外國對美情報威脅的廣度、數量、複雜度和影響力皆是「前所未有」，愈來愈多行為者試圖竊取美國國家機密、敏感數據、知識產權、技術和軍事能力，並破壞和擾亂美國的外交政策和情報行動。

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揭商業實體掩飾間諜行動

這些外國對手準備破壞或損害對美國人健康、安全和經濟活動至關重要的基礎設施，同時試圖影響美國的政策、輿論和民主制度，且彼此間也更頻繁合作，「許多中、俄和伊朗的情報活動仍未被發現」。其中，商業實體正發揮推動作用，美國的對手有時會求助於私人企業，以掩飾其間諜行動，包括監控和蒐集大量數據，以及利用科技滲透到屬於美國政府和私人實體的關鍵系統。

此外，美國的對手不僅追求機密資訊，也希望獲得大量非機密資訊，「以支持其政治、經濟、研發、軍事和影響力目標，以及針對美國人員、供應鏈和關鍵基礎設施的企圖」。

中造成美經濟安全風險

值得注意的是，戰略報告中特別提到中國對美國經濟安全造成的風險，指產業間諜行為對美國的繁榮、安全和競爭優勢構成重大挑戰，「在這個領域，中國是最令人擔憂的國家，因為它瞄准美國和盟國企業及研究機構的關鍵技術部門和專有商業及軍事技術，美國必須傾全國之力，因應對手蒐集或獲取敏感訊息和技術的努力」。北大西洋公約組織（NATO）一名官員坦言，「沒有時間可以浪費了，這是我們所有盟友的關鍵優先要務」。

美國新的反間諜戰略旨在為美國情報機構提供對抗威脅的方向，其中一部分是投資新技術，以協助情報機構更快發現外國陰謀、預測威脅，並更廣泛地與其他政府機構和盟友分享訊息。

投資新技術 預測外國陰謀

該戰略也呼籲擴大使用人工智慧（AI），以提升防堵間諜的效率和成效，同時也發起旨在破壞外國陰謀的進攻性行動。拜登矢言，新戰略將確保美國處於應對外國情報威脅的有利地位。

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