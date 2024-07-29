比照石油 川普︰建立比特幣戰略儲備

美國共和黨總統候選人川普27日矢言，當選後將比照石油建立比特幣國家戰略儲備。（路透）

2024/07/29 05:30

批賀錦麗想摧毀加密貨幣

〔編譯孫宇青／綜合報導〕過去曾對比特幣（Bitcoin）等加密貨幣嗤之以鼻的美國共和黨總統候選人川普，廿七日在一場加密貨幣大會上「擁抱幣圈」，矢言當選後將結束美國政府對加密貨幣的「迫害」，全面放鬆管制，並比照石油建立比特幣國家戰略儲備，讓美國成為「比特幣強權」，不讓中國和其他國家捷足先登。

讓美成為比特幣強權 不讓中國捷足先登

川普廿七日參加在田納西州納希維爾舉行的比特幣大會，向現場兩萬多名產業人士和加密貨幣支持者表示，加密貨幣正遭到政府攻擊，這是左派法西斯份子將政府武器化，以阻止公權力被威脅的一部分，「他們已經對我這麼做」。川普矢言，他將建立比特幣的國家戰略儲備，確保美國成為加密貨幣之都及比特幣強權，同時還將成立比特幣和加密貨幣的總統諮詢委員會，由熱愛加密貨幣的人來訂立新法規。

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川普也不忘攻擊可望代表民主黨參選總統的現任副總統賀錦麗，直言她和拜登一心摧毀加密貨幣，敦促與會者要去投票，才能終結拜登和賀錦麗的「反加密運動」，「永遠不要賣掉你的比特幣，如果我當選，美國政府將全數保留目前查扣或未來獲得的比特幣」。

央行數位貨幣 川普放話喊卡

川普還表明，將終止美國政府創建央行數位貨幣（central bank digital currency）的努力，並揚言開除二○二一年上任後就開始打擊加密貨幣行業的美國證券管理委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler），獲得現場觀眾熱烈歡呼。

在上屆總統任內，川普曾怒斥比特幣是「騙局」，堅稱在美國只有美元才是真正的貨幣，但他現在表示，如果美國不接受加密貨幣或比特幣技術，中國和其他國家也會接受，從而佔據主導地位，「我們不能讓中國主導，他們已經取得太多進展」。事實上，中國雖曾是加密貨幣挖礦和交易重鎮，但二○二一年已全面禁止相關活動。儘管如此，中國人民仍透過各種線下方式進行交易，試圖規避監管。

川普也透露，他在過去兩個月中獲得兩千五百萬美元的加密貨幣捐款，是美國史上第一位接受比特幣和其他加密貨幣捐款的主要政黨候選人。據了解，三大加密貨幣公司已出資一‧五億美元，為支持加密貨幣的國會議員候選人助陣。

另外，川普廿六日在專門培養年輕保守派的團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）舉辦的活動中語出驚人，懇求支持者這次務必去投票，「四年後，你將不必再投票，我們會處理得很好」，立即引發批評。「美國國家廣播公司」（NBC）法律評論員彭凱蒂（Katie Phang）直言，「換言之，如果川普再次當選，他將永遠不會離開白宮」。

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