嚇阻中俄 日本自衛隊首度與德法西空軍聯合軍演

歐洲國家積極強化印太參與，日本空中自衛隊19日起首次與德國、法國及西班牙空軍舉行聯合演習。圖為美軍航空母艦艾森豪號上的F/A-18戰機準備起飛。（彭博檔案照）

2024/07/20 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本空中自衛隊首次與德國、法國及西班牙空軍舉行聯合演習，十九日起至二十五日止，將陸續在北海道和茨城兩地的空域登場。德、西的歐洲戰機「颱風」及法國的戰機「飆風」等主力戰機，均參與這次演習。

德颱風、法飆風戰機秀肌肉

歐洲國家積極加強參與印度太平洋地區，這次三國空軍戰機首次聯合訪日與日本舉行演習，除為證明各國的決心和能力，也將透過空中秀肌肉以提高對中國和俄羅斯的嚇阻力。東京國際大學教授拉蒙特向美國之音表示，中俄聯合軍演加劇日本對安保環境的緊張感，日本與歐洲夥伴的演習凸顯東京與歐洲各國加強經濟與安全聯繫的趨勢。

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德西法3國積極參與印太事務

德法西三國空軍從六月中旬開始，在美國夏威夷和澳洲等太平洋地區，舉行為期約兩個月的「太平洋天空24」聯合演習。演習地點包括阿拉斯加、日本、夏威夷、澳洲、印度，涵蓋全球四大洲。這支聯合機隊總共有四十八架各式飛機、一千八百多名地勤人員，相當於一個美國空軍聯隊。

做為演習中的一個環節，三國空軍的戰機、運輸機和空中加油機共約三十架，首次同時飛來日本，與空自舉行聯合演習。聯合訓練時將會假定發生各種情況，以加強各國軍隊間的溝通合作。

日法的機隊在十九至二十日之間於茨城縣的百里基地和周邊進行聯合演訓，法國有四架「飆風」戰機參加，空自則出動二架F-2戰機，法國空軍在演習後將轉往澳洲訪問。

西班牙空軍首訪日本

同一時期，德、西的十二架「颱風」戰機與空自的四架F-15戰機，則在北海道千歲基地和周邊聯合演習，日德的機隊也預計在二十二日起至二十五日之間在北海道舉行聯合演習。西班牙空軍這次是首次訪日與空自舉行演習，德國空軍則是第二次，上次訪日為二○二二年。

日本經濟新聞報導，歐洲國家對中國與俄羅斯的警戒加深，促使他們在日本周邊與自衛隊展開聯合訓練。除了俄羅斯入侵烏克蘭之外，歐洲各國也普遍認知到國際航線安全正受到中國威脅，重要物資供給可能中斷的風險。

日本防衛大臣木原稔曾表示，這些國家軍隊相繼訪問印太，證明他們有意願與能力參與印太事務。

8月德、義機艦也將訪日

二○二一年英國的航艦戰鬥群及法國兩棲攻擊艦、德國巡防艦相繼訪日，並與日本自衛隊舉行聯合演習，今年以來聯合演習的機會大幅增加，除了土耳其與荷蘭的艦船在日本靠港之外，八月間，義大利海軍航艦和空軍戰機，以及德國海軍巡防艦也預定訪日。

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