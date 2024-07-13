微軟投資AI企業 美議員防中竊密

微軟對阿布達比AI公司「G42」的投資案，引發美國議員對機敏資訊、技術流入中國的擔憂。（路透）

2024/07/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕全球爭相競逐人工智慧（AI）實力之際，美國科技巨擘微軟四月宣布投資阿布達比AI企業「G42」十五億美元。然而，G42與中國的關係引發美共和黨籍眾議員疑慮，十日致函國家安全顧問蘇利文表達關切，敦促政府對投資案進行情報評估、調查。

阿聯企業G42牽涉到中企 恐關鍵技術外流

請繼續往下閱讀...

眾議院外交事務委員會主席麥考爾、美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾在信中指出，轉移最為關鍵AI技術恐帶來風險，尤其還牽涉到中國，「我們支持您與微軟等美國企業密切合作強化我方在AI領域的優勢地位」，但「這段試圖快速推動的夥伴關係，涉及史無前例轉移高度機敏美國科技，且缺少國會諮詢或明確定義的規範。我們對此感到深切擔憂」。

麥考爾和穆勒納爾表示兩人要求美政府在協議推進前評估G42與中共、軍方和政府的關係，並引述中國新華社報導，當中提及阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德近期訪問北京討論AI合作。

依照投資協議，微軟總裁史密斯將加入G42董事會。G42的AI將使用微軟的雲端運算服務「Azure」。這項合作協議在拜登政府決心強化美國AI世界領先地位的情況下，得到官方支持。G42也和華為等中國科技公司脫鉤解除美方疑慮。即便如此，投資協議仍迅速引發華府審視，部分官員早已對G42與遭美列為黑名單的中國企業往來感到擔憂，疑慮包括中國取得機敏美國技術權限的可能性，以及阿聯受到質疑的人權紀錄。其中一項關鍵問題在於，美國是否准許向中東的資料中心運送輝達（NVIDIA）尖端晶片「H100」。

微軟聲明強調與美國政府緊密合作，會持續置美國國家安全於第一優先；白宮國家安全會議回應，當局一直與國會議員進行常態對話，確保他們留意數位基礎建設相關風險；阿聯駐美大使奧泰巴表示，「我們已與美方在強化兩國安全和掌控關鍵技術上取得顯著進展」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法