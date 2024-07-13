東亞局勢急迫 日樂見北約參與印太事務

出席華府北約峰會的印太四國（IP4）領袖（左至右）南韓總統尹錫悅、紐西蘭總理盧克森、日本首相岸田文雄與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯，十一日與烏克蘭總統澤倫斯基（中）合影。（歐新社）

2024/07/13 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕北大西洋公約組織 （NATO）高峰會連續三年邀請日本、南韓、澳洲和紐西蘭等「印太四國」（IP4）與會，今年更在支持烏克蘭、加強網路防禦、對抗假訊息與人工智慧等四領域達成合作協議。北約與印太四國聯手應對中俄威脅，日本在其中扮演關鍵角色，兩名隨同日本首相岸田文雄訪美的官員分別接受媒體訪問表示，此行雖未直接談到台灣，但岸田反覆強烈傳達東亞局勢的急迫性，強調「北大西洋和印太安全密不可分」等訊息，已成北約成員國的共識。

北大西洋與印太安全密不可分

日本與北約從九○年代開始進行對話合作，二○一三年前首相安倍晉三與北約簽署聯合政治宣言，一四年達成「個別夥伴合作計畫」（IPCP），一八年日本在北約總部設立官方代表處，二三年推出新的合作計畫「日本與北約訂製夥伴關係計畫」（ITPP），雙方將在十六個領域進行合作，今年峰會中，岸田與北約秘書長史托騰柏格更敲定建立雙方高安全性專線，以共享機密情報，強化安保合作。

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隨同岸田訪美的日本內閣廣報官（宣傳官）小林麻紀在接受美國之音專訪，被問及岸田名言「今日烏克蘭可能是明日東亞」的真意，她表示，烏克蘭問題並非只是地區問題，而是國際問題，我們同時也對東海及南海局勢感到關切，所以必須明確表示國際合作和團結，不能允許任何以武力或脅迫改變現狀的企圖。

北約去年曾有意在日本成立聯絡處，但因法國反對而擱置，今年並未列入峰會議題，這顯然是觸動中國敏感神經，批評有人試圖建立亞洲版的北約，小林表示，這種說法並不正確。她強調，日本一直與北約國家、印太四國和幾個印太國家以多邊方式密切合作，以加強每個國家的韌性和威懾力。這是為了防止和避免任何誤判或誤解，以便我們能夠發出共同的訊息，並表明我們維護和加強國際秩序的決心。

小林麻紀表示，日本樂見北約和成員國越來越多地參與印太地區事務，有越來越多的北約成員國發布印太戰略，並向這一地區派遣軍力，以表明他們對航行自由的重視。

另一名隨同岸田訪美的外務省發言人北村俊博則在接受中央社專訪時表示，北約要不要在日本設立據點，是由北約方面決定。日本政府不會向北約推動這項議題。

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