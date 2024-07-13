拜登警告中國 繼續挺俄必付代價

美國總統拜登十一日警告北京，如果繼續向俄國提供攻擊烏克蘭的資訊和能力，以及在南海和台海採取更激進的手段，必將付出代價。（美聯社）

2024/07/13 05:30

將與歐洲盟友削減對中國投資

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在北大西洋公約組織（NATO）十日發表聯合宣言，首度指控中國是俄羅斯侵略烏克蘭的「關鍵支持者」後，美國總統拜登十一日緊接著警告北京，如果繼續向俄國提供攻擊烏克蘭的資訊和能力，以及在南海和台海採取更激進的手段，必將付出代價。

拜登在十一日記者會上指出，中國並未直接向俄國提供武器，但如果中國繼續向俄國提供侵略所需的資訊和能力，包括與北韓和其他國家一起協助俄國取得軍備，中國將無法從經濟上獲益，「我們必須確保習近平明白，削弱太平洋和歐洲地區是要付出代價的」。他表示，習近平相信中國是一個足夠大的市場，可以吸引包括歐洲國家在內任何國家前去投資，但如果中國繼續挺俄，「我們一些歐洲盟友準備削減對中國的投資」。

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中國自認「中立」難以為繼

美國喬治城大學美中全球問題對話倡議資深研究員、前美國國家安全會議亞洲事務資深主任韋德寧分析，拜登的說法顯示，中國在烏俄問題上不再被視為「中立」，中國不僅要面對美國責難，也要面對歐洲的批判。韋德寧表示，在北約發表聲明後，中國將面臨更大壓力，包括支持中國國防工業向俄國供武或相關材料的銀行，及向俄銷售半導體、機床等工具的中企。

華府智庫「史汀生中心」東亞計畫共同主任孫韻也認為，拜登的談話延續美國一貫立場，即中國對俄國國防工業的支持，是美中關係的重大摩擦點之一，且美方已明確將自身擔憂和觀察傳達給北約盟友，很多歐洲國家也認為中國對烏俄戰爭的立場不夠誠實，中國自認的「中立」今後將難以為繼。

威脅南海鄰國與台灣 北約關切

此外，北約秘書長史托騰柏格十一日也表示，中國正透過壓制香港的民主聲音，來壓迫其人民，並在南海做出更咄咄逼人的行為，來威脅鄰國和台灣。不僅如此，北京正在不透明的情況下進行大規模軍事建設，最近更和白俄羅斯在波蘭邊境附近舉行聯合軍事演習，相關行動愈來愈多，還愈來愈靠近北約領土、非洲和北極。他呼籲北約和印太盟友進行更密切的合作。

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