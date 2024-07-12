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北約峰會宣言 砲轟中國援助俄國侵烏

北大西洋公約組織（NATO）在華盛頓召開高峰會，10日發表聯合宣言，首次點名中國是俄羅斯侵略烏克蘭的「關鍵支持者」。（法新社）

北大西洋公約組織（NATO）在華盛頓召開高峰會，10日發表聯合宣言，首次點名中國是俄羅斯侵略烏克蘭的「關鍵支持者」。（法新社）

2024/07/12 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）九日起在華盛頓召開高峰會，十日發表聯合宣言，首次點名中國是俄羅斯侵略烏克蘭的「關鍵支持者」（decisive enabler），呼籲中國立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。這是北約首次加入美國行列，譴責中國支持俄羅斯，顯示中國已成為這個軍事聯盟的關注焦點。

宣言以迄今最強烈的措辭指出，中國的野心和脅迫性政策，挑戰北約的利益、安全和價值觀；俄中建立「無上限」的夥伴關係，企圖削弱和重塑以規則為基礎的國際秩序，也加劇俄羅斯對鄰國、歐洲和大西洋的安全威脅，中國應立即停止提供俄羅斯用於戰爭的物資支持。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，峰會傳達給中國的訊息非常強烈且明確，「我們清楚界定中國在支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任」，但「中國不能支持歐洲近年來最大戰爭，卻不承受對其利益和聲譽造成負面影響」，暗示北京將承擔後果。

中國駐歐盟使團十一日抨擊峰會宣言涉及中國的內容，「充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，中方強烈不滿，已向北約提出嚴正交涉。

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