武肺經損590兆 美報告：向中索賠

美國智庫報告指出，武漢肺炎大流行估計對美國造成超過18兆美元的經濟損失，應歸咎於北京當局，建議美國向中國究責索賠。圖為中國科學院武漢病毒研究所。（路透檔案照）

2024/07/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國保守派智庫「傳統基金會」八日發表報告指出，武漢肺炎（COVID-19）大流行估計對美國造成超過十八兆美元（約五九○兆台幣）的經濟損失；報告認為，武肺很可能源自中國，疫情大流行應歸咎於北京當局，建議美國國會成立跨黨派專責小組，向中國究責索賠。

這份「中國與武肺無黨派委員會」報告，還致呈美國國會與白宮。委員會主席為前美國國家情報首長雷克里夫，成員則包括多名川普政府高層官員，例如前白宮國家安全顧問歐布萊恩、副國安顧問博明等人。

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報告估計，截至二○二三年十二月，在納入對經濟的影響後，武肺疫情造成的美國經損達十八兆美元，包括超額死亡逾八．六兆美元、收入損失逾一．八二五兆美元、「長武肺」等慢性病六兆美元、心理健康損失一兆美元，以及教育損失四三五○億美元，總損失十八．○○七兆美元。

報告指出，從疫情高峰的二○二○年到二二年，美國有一四七萬六四五七起超額死亡案例，同期國內生產毛額（GDP）比疫情前二○二○年初的預測減少二．五％，直言武肺大流行是「廿一世紀最具破壞性與代價最高昂的事件」。

針對一度導致美中關係冰封的武肺起源，委員會認為「非常可能」源自武漢一起與研究有關的事件，並列出中國政府處理武肺疫情的時間表，佐證北京當局最晚從二○一九年十二月開始便「系統性掩蓋」武肺起源，未能採取有效措施遏制病毒跨越國境。

該委員會還提出若干建議，以供國會在向中國究責時納入考量，包括成立跨黨派全國武肺委員會檢討中國的疏失、向中國政府索賠、修法讓受武肺所害的美國公民能就此控告中國，以及審查所有美國政府資助的中國生物醫學研究與活動。

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