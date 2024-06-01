川普封口費案34罪成立 無礙參選

紐約時報以頭版刊登川普被定罪的消息。（路透）

2024/06/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普涉嫌在二○一六年總統大選期間，向前成人片女星、花名「狂暴丹尼絲」的史蒂芬妮．克利弗德支付封口費，在去年被控卅四項偽造商業紀錄重罪。紐約曼哈頓法院陪審團五月卅日一致裁定全部罪名成立，使川普成為首位遭刑事定罪的前總統。然而，川普離開法院時堅稱無辜，還說真正的審判是在「十一月五日」的總統大選日，其律師則表示將儘快上訴。

紐約州檢方根據十一張發票清單、十二張收據憑證與十一張支票，指控川普刻意將錢分拆付給當時的私人委任律師柯恩，補償他在一六年大選前代墊付給「狂暴丹尼絲」的封口費，讓她對二○○六年自己與川普的風流韻事保持沉默，但川普矢口否認曾與對方有染。由十二人組成的紐約州陪審團經過商議後，一致裁定川普的卅四項罪名成立，當庭說了卅四次「罪成」，川普則在一旁冷眼旁觀。

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最低罪級且無前科 可能罰金或緩刑

紐約州最高法院法官莫城訂於七月十一日宣告量刑，而每項偽造商業紀錄罪最高可判四年，這意味七十七歲的川普理論上可能面臨一三六年徒刑。不過，華盛頓郵報指出，川普遭起訴的罪名均屬非暴力Ｅ級犯罪，在紐約州屬最低犯罪級別，且川普沒有前科，不太可能被判入獄，較可能被判罰金或緩刑。此外，美國憲法只禁止參與叛亂者競選總統，而川普在本案乃至另三項刑案中，都未被起訴叛亂罪，因此無礙他參選或就任總統。如已入獄卻勝選，仍可在獄中宣誓就職。

川普的律師團隊須在判決卅天內聲請上訴，上訴程序可能持續到十一月五日大選後。法律專家指出，上訴法院很可能同意在判決前暫緩對川普執行量刑內容。

川普堅稱無辜：真正審判日是大選日

在陪審團裁定結果出爐後，川普立即表示蔑視，批評這是一場「被操縱、可恥」的判決，堅稱自己是「非常無辜的人」，還說「真正的判決」將在十一月五日大選日由人民做出。與此同時，川普競選網站趁勢將訪客導向共和黨官方捐款平台WinRed，並貼出川普自稱「政治犯」的訊息，使得網站在短短幾分鐘內因捐款大量湧入而掛點。總統拜登的競選陣營則表示，審判結果顯示「沒有人可以凌駕在法律之上」，還說「川普對我們的民主構成前所未見的嚴重威脅」。

值得注意的是，在法官判刑日後，共和黨大會將在七月十五至十八日舉行，屆時將正式提名川普為該黨總統候選人。川普另三項刑案中，有兩項指控他試圖非法扭轉二○二○年大選失利結果，但這三起案件目前都陷在律師和檢察官之間的法律爭議中，因此紐約的案件可能是十一月大選前唯一判決的案件。另外，由於本案非由聯邦政府提起，而是紐約州，因此即使川普當選總統，也無權特赦自己，僅紐約州長有此權限。

川普被紐約州陪審團判定卅四項偽造商業紀錄罪成立後，神情嚴肅走出法院。（美聯社）

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