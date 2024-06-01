美6成7選民心意已定 判決難左右

川普支持者在法院聲援川普，指川普遭受司法迫害。（美聯社）

2024/06/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普被判卅四項商業紀錄偽造罪罪名成立，為半年後的美國總統大選投下震撼彈。然而，最近民調結果顯示，多達六成七選民直言，他們的投票意向已定，不受審判結果動搖。共和黨民調專家也認為，選民「記性很差」，判決最終應不會產生影響。

美國全國公共電台（NPR）、公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」和馬瑞斯特輿論研究所五月卅日共同發布民調，指六十七％登記選民表示，川普在封口費審判中獲判有罪，不會影響他們的投票意向；如果川普被判無罪，也有七十六％選民認為對他們投票決定沒有影響。值得注意的是，有十七％的小鎮居民、十四％的無大學學位白人、十一％的農村居民及十％的共和黨人表示，若川普被定罪，他們就不太可能投給他，這些族群很有可能是川普核心選民。

請繼續往下閱讀...

美國廣播公司（ABC）和民調機構易普索（Ipsos）最近一項調查也發現，只有四％的川普支持者表示，若川普重罪成立，他們會撤回支持，另有十六％則稱會重新考慮。對判決結果川普支持者多表示憤怒，指是「政治迫害」，只會讓他更受歡迎；民主黨陣營雖顯振奮，但也不否認可能燃起川普支持者怒火。共和黨陣營則砲口一致，稱全案審訊全由民主黨人士主導，目的是阻擋川普總統之路。

民主、共和兩黨的川普批評者普遍認為，本案可能不會產生太大的政治影響。川普競選顧問團隊認為，本案有助於激勵核心支持者。共和黨民調專家預測，距投票尚久，新聞事件轉眼即逝，這次審判最終可能不會產生什麼影響，「選民記性很差，注意力更短」，就像川普在任內被國會兩次彈劾也沒有削弱支持度一樣，這次的有罪判決可能會在三週後被首場總統辯論掩蓋。

判決出爐 拜登撿到槍

英國衛報指出，川普競選團隊現在將沒日沒夜地攻擊法律，聲稱司法系統被拜登及其親信用來對付川普。拜登先前一直對川普案件保持距離，以免被控政治干預，但判決結果出爐後，拜登拿到所有候選人夢寐以求的競選武器，有機會用以影響中間選民。

川普獲判有罪後，反川人士在法院外舉起寫有「川普定罪」的布條慶賀。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法