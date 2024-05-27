首爾會李強 岸田提台海穩定重要性

日本首相岸田文雄廿六日與中國國務院總理李強舉行會談，直接向李強表達，對於中國對台大規模軍演的關切，強調台灣海峽和平穩定的重要性。（美聯社）

2024/05/27 05:30

日中韓峰會前夕雙邊會 岸田也對中國在日本周邊軍事活動表示嚴重關切

〔國際新聞中心／綜合報導〕日中韓三國領袖峰會廿七日將在南韓舉行，日本首相岸田文雄廿六日下午抵達首爾，先與中國國務院總理李強舉行雙邊會議。岸田在會中直接向李強表達，對於中國對台大規模軍演的關切，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

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岸田與李強在首爾的國立現代美術館舉行雙邊會談。岸田在會中表示，正密切關注台灣周邊軍事動向，強調「台灣海峽的和平與穩定對國際社會極為重要」。岸田也對中國在日本周邊的軍事活動表示嚴重關切，敦促立即撤除已確認安裝在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本專屬經濟區的浮標。他還提出希望在中國被拘捕的日本人能夠早日獲釋。

岸田表示，日中關係穩定不僅對兩國有利，對區域與國際也有正面影響，希望藉由這次會談深入交換意見，做為未來雙邊政府參考的方針。李強則回應，希望兩國共同努力，管控立場差異，為打開新時代建立具建設性且穩定的關係。

李強：希望兩國管控立場差異

這是岸田與李強的首次正式會談。不過，在日中舉行雙邊會談前，日本與中國都有類似示威的行動，反映日中關係檯面下暗潮洶湧。各方分析多不看好這次會談將會達成具體成果，尤其是在安保方面的合作。

日本陸上自衛隊廿六日在靜岡縣東富士演習場，舉行最大規模的實彈射擊訓練。中國海警局船隻則在與日本有領土爭議的釣魚台列嶼周邊出現，據稱被發現的四艘海警船中，有一艘裝載疑似機關槍的設備。共同社報導，這已是中國當局船隻連續一五七天在釣魚台列嶼周邊出現。

二○二三年東京電力排放福島核處理水入海後，中國持續表達強烈反對立場，並因此全面暫停日本水產品進口。日本製藥公司安斯泰來（Astellas Pharma）一名日本籍男性員工，去年在北京也因疑涉間諜行為，遭北京市安全局逮捕。

此次日中韓三方峰會廿六日起一連兩天舉行，日中、日韓、韓中廿六日分別舉行雙邊會談。中國新華社報導，李強與南韓總統尹錫悅會談，雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全「二加二」對話，適時啟動中韓一‧五軌（半官方）對話交流機制，及加快推進中韓自由貿易協定第二階段談判。

岸田則在與尹錫悅舉行會談後召開記者會，表示他和尹錫悅一致同意，將攜手準備明年的日韓邦交正常化六十週年紀念活動，希望雙邊關係迎向新高度。岸田與尹錫悅也同意，面對北韓持續開發核武與試射飛彈，日韓及日美韓應該攜手共同應對，兩人也預料將對李強強調區域安定，以及推動北韓去核武的重要性。

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