日韓中27日峰會 台海安全受關注

暌違4年多的日本、中國和南韓3國領袖峰會，將於27日在首爾舉行，會中是否會討論中國發動圍台軍演，提高對賴清德政府的軍事壓力，也成為關注焦點之一。（美聯社）

2024/05/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕南韓政府廿三日宣布，將於廿七日在首爾舉行韓日中三國領袖峰會，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國國務院總理李強出席，尹錫悅將在廿六日分別與日中領袖舉行雙邊會談。這是三國領袖暌違四年多來的首場峰會，會中是否會討論中國發動圍台軍演，提高對台灣新政府的軍事壓力，也成為關注焦點之一。

日韓中三國在二○○八年世界金融危機爆發後，決定每年輪流作東舉辦三邊領袖峰會，以加強經濟合作並增加領袖對話，以避免區域紛爭，但在二○一二年後，日韓和日中之間由於歷史和領土問題關係緊張，峰會召開轉向消極，從二○○八年至二○一九年共舉行八次，二○二○年起又受武漢肺炎（COVID-19）疫情影響停開，這次是相隔四年五個月後重啟峰會。

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日本政府發言人林芳正廿三日宣布，首相岸田文雄將於廿六日訪韓。他表示，共同肩負區域和平與繁榮等重任的三國領袖齊聚一堂，將討論日韓中的合作方向、具體措施，以及各類區域議題，對整個區域都是重要機會。

這是李強二○二三年接任國務院總理以來，首次參加這項會議。日本經濟新聞報導，三國領袖峰會預定廿七日上午舉行，三位領袖會後將就人員交流、氣候變遷、經濟貿易、高齡化對應、科技數位及災害安全等六個領域發表聯合聲明。

報導也指出，尹錫悅預定廿六日先與日中兩國領袖舉行雙邊會談，晚間將邀請三國代表團和財經界相關人士約八十人舉行晚宴。至於岸田是否與李強舉行雙邊會談，目前仍在協調中。日本放送協會（NHK）引述日本政府消息人士報導，三國政府相關人士正探討三方如何達成共識，以重啟自二○一九年後陷入停滯的日中韓自由貿易協定（FTA）談判。

雖然這次三邊峰會仍偏重經濟議題，但中國在台灣新政府就任後動作頻頻，廿三日更宣布舉行大規模圍台演習，被國際社會解讀為對賴政府加強軍事施壓。日本政府透過發言人林芳正表示，正密切關注，並重申台海和平穩定的重要性。共同社報導，日方可能會在日韓中領袖會談期間，直接向中方傳達日方態度。

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