美國防官員關切台海 視訊警告中俄軍事合作

赴中訪問兩天的俄羅斯總統普廷十七日在中國東北會見哈爾濱工業大學學生。美已對中國支持俄羅斯國防工業基礎表達嚴重關切。（法新社）

2024/05/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中俄領導人在北京會面重申反美立場之際，美國國防部主管印太安全事務的助理部長瑞特納，十六日在與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌通視訊電話時，對中俄軍事合作漸增出言警告，以及對中國與菲律賓在南海上的衝突表示關切。

根據美國國防部的新聞稿，瑞、李二人論及區域與全球安全，其中瑞特納談到俄羅斯與北韓的軍事關係，「嚴重關切」中國支持俄國國防工業基礎，使俄國能發動烏克蘭戰爭；他還對中國針對在南海上合法作業菲律賓船隻的危險行動表達關切，強調尊重國際法保障的公海航行自由重要性。此外，瑞特納再次表明，美國仍致力信守其長期的一個中國原則，而該原則指導方針除美中三公報與六項保障，還有台灣關係法；他並重申台海兩岸維護和平穩定的重要性。

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據了解，這是自二○一九年以來美國國防部印太安全事務助理部長與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任的首次交流，瑞、李二人討論美中國防關係，瑞特納強調在國防管道上維持溝通暢通、以降低誤解風險的重要性。

英國金融時報報導，美國國防部長奧斯汀本月底將在新加坡的「香格里拉對話」與中國防長董軍會晤，為美中防長暌違兩年的首次面對面交流。

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