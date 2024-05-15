首場AI對話過招 美對中出口擬設限

美國和中國首次人工智慧（AI）對話，14日在瑞士日內瓦登場，焦點集中在如何防範AI發展帶來的風險和挑戰，凸顯美中在AI領域的競爭與分歧。（歐新社）

2024/05/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和中國首次人工智慧（AI）對話，十四日在瑞士日內瓦登場，儘管雙方都強調合作的重要性，但會議焦點更集中在如何防範AI發展帶來的風險和挑戰，凸顯美中在AI領域的競爭與分歧。與此同時，美國跨黨派聯邦眾議員日前提案，主張授權商務部管制AI及國安相關新興科技對敵國的出口，以免被用於對美發動網攻，中國可能將AI用於準備對台戰爭，也是提案考量之一。

英國金融時報報導，日內瓦對話是美國總統拜登和中國國家主席習近平去年十一月在舊金山峰會上達成的共識之一。美國代表團將由美國國家安全會議科技與國安協調官查布拉，以及國務院關鍵和新興技術特使森特率領。

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美國計畫在會中概述其因應AI風險的立場，也將對中國AI發展的潛在威脅表示關切，指出中國已將AI發展列為重大優先事項，並正在民用和軍事領域快速部署AI技術，可能損害美國和盟國的國家安全。

此外，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」十三日發佈新聞稿指出，委員會主席穆勒納爾、民主黨首席議員克利什納穆希、外交委員會主席麥考爾等跨黨派議員，上週提出「加強海外關鍵出口框架法案」，授權美國當局管制AI及國安相關新興科技出口，賦予商務部擴大實施出口管制的權限，以防止AI及相關科技流入敵對國家，用於對美發動網攻。

法案將賦予商務部工業暨安全局擴大實施出口管制的權限，讓二○一八出口管制改革法案更符合現代需求。美國國會美中經濟暨安全審查委員會曾在報告中指出，中國正將商業AI運用於發展其軍事能力，以便為可能爆發的台海戰爭做準備，這也是促使跨黨派議員提出這項法案的原因之一。

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