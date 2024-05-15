中國特務窩裡反 逃澳洲揭中惡行

澳洲廣播公司近日訪問前中國公安部政治安全保衛局特務，揭露該秘密警察部門如何在世界各地執行任務，包括暗中追蹤批評中共和習近平的人士，設法將他們帶回中國。（法新社檔案照）

2024/05/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）調查性新聞節目「四角方圓」近日訪問曾為中國公安部政治安全保衛局擔任特務的艾瑞克（Eric，化名），揭露這個秘密警察部門如何逼迫他加入組織，以及要求他在世界各地執行任務，包括暗中追蹤批評中國共產黨和中國國家主席習近平的人士，設法將他們帶回中國。

全球臥底 誘捕異議人士返中

卅九歲的艾瑞克二○○八至二三年為中國政府工作，但在去年冬天逃到澳洲。入境澳洲後，艾瑞克向「澳洲安全情報組織」（ASIO）自揭身分，隨後聯繫ABC，提供多年來蒐集的數百份秘密文件、簡訊、語音訊息及銀行紀錄，直言「公眾有權利了解這個秘密世界」。

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艾瑞克說，他在二○○七年是個癡迷於西方民主的廿二歲大學生，還加入在美國成立的「中國社會民主黨」，不料他在社群媒體上分享相關訊息後，警察立刻找上門說，「穿好衣服跟我們走，你知道你做了什麼」。接下來，他被審訊數日，並被迫簽署一份坦承反對中國政府的認罪文件。警方隨後以此要脅他，強迫他為國家和黨工作。

他說，他被分配進入的公安部政治安全保衛局，「是中國政府最黑暗的部門」。十五年來，他在許多秘密警察手下工作，滲透到海外民主組織，追捕中國異議人士，其中一個地方就是澳洲。二○一八年，他的任務是監視曾寫書指控習近平有四個私生子的YouTuber尹科（Edwin Yin），目的是將他引誘到東南亞國家。

艾瑞克也曾在二○一六年受命前往柬埔寨首都金邊，任務是將當時居住在日本的諷刺漫畫家、筆名「變態辣椒」的王立銘引誘到柬國，俾便將其逮捕，並引渡回中國受審。他透過漫畫邀稿，原本安排王立銘前往柬國面試，最後是王的妻子察覺異狀才未成行。

二○一八年，艾瑞克被派駐泰國追蹤異議藝術家華涌。他假裝成立一個反共民兵組織，成功吸引華涌主動連繫，表明自己「熱血沸騰」。二○二一年，華涌獲得加拿大臨時保護簽證，定居溫哥華，艾瑞克向上級提交報告，內容涵蓋華涌的電話號碼、住址、出沒地點和見過的人士等。

二○二二年，華涌在一個秋夜被發現死亡。雖加國警方認定無可疑之處，但艾瑞克坦言，「他可能被殺了」。被問及是否感到內疚時，艾瑞克稱自己別無選擇，「我知道若拒絕為秘密警察工作，可能面臨的後果」。

任務成功反被調查 面臨追殺

艾瑞克最終會逃亡，契機是當初為追蹤華涌時假裝創立的反共組織，被不知情的北京安全官員追查。上級命令他返回中國，艾瑞克知道自己「時間不多」，丟硬幣決定逃往澳洲。現在，他反成「前老闆」追查目標。

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