澳批共機亂射照明彈 中國反控滋事

澳洲指控中國戰鬥機朝執行聯合國任務的澳洲直升機發射照明彈，險釀大禍。圖為澳軍海鷹直升機準備從驅逐艦「荷巴特號」起飛畫面。（美聯社）

2024/05/08 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕澳洲國防部七日指控，澳洲一架「MH-60R」海鷹直升機四日在黃海空域執行聯合國制裁監控任務時，一架中國戰鬥機朝澳機飛行路徑發射照明彈，險遭擊中。澳洲總理艾班尼斯接受訪問時斥責此行徑「不專業且令人無法接受」，已透過各個層級、管道向中方表達澳方對本起事件的強烈抗議，強調澳軍在國際水域、空域執行任務時不應陷入安全風險。

艾班尼斯說，澳洲軍人當時執行聯合國對北韓的制裁，不應面臨任何風險，中方應對事件做出解釋，「我們將問題公開，以便能夠非常清楚、明確表明這種行為是完全不可接受的」。鑑於中國總理李強下月將訪問澳洲，艾班尼斯說，「我方會在討論中表明立場」。

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對此，中國外交部發言人林劍反控澳軍艦及軍機蓄意逼近中國空域滋事挑釁，為了達到警告目的，中國軍隊在現場採取必要措施，相關行為合法合規、專業安全。中方已對澳方行徑表達強烈立場，敦促澳洲當局立即停止挑釁和炒作，避免誤判。

中國國防部發言人張曉剛亦回應澳方指控「顛倒黑白，倒打一耙」，稱荷巴特號三次派遣艦載直升機偵察滋擾中方正常訓練活動，中國軍隊對其喊話警告、外逼驅離，作業正當合理、專業安全，符合國際法和國際實務。

半年前才在日海域衝突

雙方上一次發生嚴重軍事衝突為去年十一月十四日，澳洲海軍巡防艦「土烏巴艦」在日本專屬經濟區（EEZ）派遣潛水員執行任務時，在中國海軍驅逐艦「寧波號」逼近下受聲納脈衝所傷。艾班尼斯當時批評中方船艦行為「危險、不安全、不專業」，有損澳中關係。土烏巴艦接著在同月廿四日通過台灣海峽。

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