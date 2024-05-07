抗長臂管轄 美大舉起訴中國特務

長期倡導中國宗教自由的華裔美國牧師傅希秋，多年來一直遭到中國政府騷擾，包括發出假炸彈威脅，甚至抹黑他是中共特務。（美聯社檔案照）

2024/05/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年來，中國和伊朗等威權主義國家對在美國的政治異議人士和活動家實施極端手段，揭露地緣政治緊張局勢對民眾的可怕影響。這些國家長期以來都不容忍異議，現在則更加積極地打擊在海外發聲者，採取的手段包括恐嚇、騷擾，甚至策劃襲擊，讓無辜的人陷入恐慌和不安之中。

美聯社六日報導，美國司法部已注意到這一趨勢，對數十名涉嫌從事前述行為的嫌犯進行調查。聯邦調查局（FBI）高階官員指出，這些國家的策略變得愈來愈複雜，不惜跨越所謂的「紅線」，從單純的騷擾行為逐漸升級為暴力行動，試圖在國外擴大影響力。據稱中國是這類行動的主要發起者，其「獵狐行動」旨在追捕北京通緝的中國僑民，以脅迫他們回國接受審訊。

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在一起案件中，美國司法部控告一群中國特務和一名美國私家偵探，其中一名中國前市政府官員在新澤西州的家門口發現一張用中文書寫的紙條，威脅他如果不回國就會面臨嚴重後果。儘管大多數參與跨國鎮壓的被告都在本國，鮮少被逮捕和起訴，但這些案件也導致對該名偵探和兩名中國公民定罪。

從宗教人士到民運領袖，都成為這些行動的目標。長期倡導中國宗教自由的華裔美國基督教牧師傅希秋表示，多年來他一直受到騷擾，這些行動與中國政府有關，包括發出假炸彈威脅，甚至在社區散發抹黑他的傳單，這些事件使他學會在旅行時採取預防措施，但他依然感到不安。

吳建民是一九八九年中國民主運動的前學生領袖，他在加州爾灣的家門外曾遭到一群抗議者攻擊，這群人在他家門外呼口號，並出言辱罵。吳建民說：「他們在社區遊行，散發各種圖片和傳單，並將這些東西投遞到鄰居的信箱。」

去年，美國司法部指控卅六名中國警官利用社群媒體，鎖定美國境內的異議人士。據稱其中兩人還協助在紐約曼哈頓唐人街建立秘密警察站。

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