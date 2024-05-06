彭麗媛傳任中共軍委幹部考評委員

中國國家主席習近平和夫人彭麗媛（右一），年初與馬爾地夫總統夫婦合影留念。 （法新社檔案照）

2024/05/06 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平夫人彭麗媛據稱擁有少將軍階，二○一七年卸任中國人民解放軍藝術學院院長後，在軍隊的職務不詳。香港媒體五日披露，彭麗媛的最新軍職疑似為中央軍事委員會幹部考評委員，在社群媒體引發議論。

此前更傳出彭麗媛可能進入中共中央政治局，或是出任全國人民代表大會常務委員會副委員長、中國人民政治協商會議全國委員會副主席等。不過，對於這類傳聞，也有網友和專家持不同看法，對其可信度存疑。

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據報導，彭麗媛是著名軍隊歌唱家，曾任解放軍總政治部歌舞團團長、解放軍藝術學院院長；軍隊體制改革後，軍藝併入國防大學，彭在一七年卸任院長。社群媒體近日流傳彭麗媛在軍隊活動的圖片，並附有說明：「中央軍委幹部考評委員會專職委員彭麗媛來校調研高層次人才隊伍建設。」

相關資料顯示，中央軍委幹部考評委員會成立於二○一六年，被稱為「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措，是適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索。」

「百度百科」顯示，彭麗媛一九六二年十一月廿日出生於山東省菏澤市鄆城縣，是中國第一位民族聲樂碩士、國家一級演員、中國文學藝術界聯合會副主席、曾連續當選第八至十屆全國政協委員。彭最為人所熟知的「事蹟」之一，就是一九八九年六四天安門事件以武力鎮壓收場後，彭麗媛身著軍裝在天安門廣場為戒嚴部隊獻唱，還成為《解放軍畫報》的封底照片。

中國官方媒體報導，彭麗媛最近一次出席公開活動，是在今年四月九日，陪同習近平在北京人民大會堂歡迎來訪的西太平洋島國密克羅尼西亞總統西米納（Wesley Simina）夫婦。

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