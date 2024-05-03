巴紐小島拚獨立 美中角力新戰場

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞的自治區布干維爾在2019年11月的獨立公投中有高達98%選民投下贊成票。圖為當年12月當時的自治區首長莫米斯（左至右）和公投選委會主席與巴紐布干維爾事務部部長共同宣布公投結果。（法新社檔案照）

2024/05/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此北京當局在大洋洲砸錢拓展勢力與華府互別苗頭之際，南太平洋島國巴布亞紐幾內亞的自治區布干維爾（Bougainville）以重啟價值估計多達一千億美元（約台幣三．二四兆元）的礦場以資助獨立大業為餌，揚言無法獲得美國支持，不排除投靠中國。

布干維爾不惜以礦場為餌

華盛頓郵報一日報導，在美國企業家兼小說家庫恩斯的牽線下，叛軍領袖出身的巴紐自治區布干維爾首長托羅亞瑪去年十一月親赴華府拜會，聲稱位處戰略要地、爭取自由獨立的布干維爾，有一個金、銀與銅蘊藏量豐富、多年前因收益分配與環保問題引爆內戰而被迫關閉的礦場，一旦重啟將可用於全球能源轉型。

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托羅亞瑪此行除向美方展現自己是認真的合作夥伴、討論美國海岸防衛隊快艇部署在布干維爾的問題，最重要的莫過於找人出面調停布干維爾與巴紐政府間的談判。近九十八％的布干維爾選民在二○一九年的獨立公投中投下贊成票，托羅亞瑪稍後訂下二○二七年脫離巴紐完全獨立的最後期限；但布干維爾能否獨立仍有待巴紐國會批准，而兩造談判早已破局。

不諱言赴美是為了打「美國牌」的托羅亞瑪請求眾議員協助，指稱重啟潘古納礦場能資助布干維爾的自由，使之成為美國在大洋洲的堅實盟友；但若美國不幫忙，托羅亞瑪警告，他的政敵或甚至他本人，可能會投向中國的懷抱。中國外長王毅上月才出訪巴紐首都莫士比港，對巴紐當局拋出自貿協定談判的誘餌，以及自稱中國是其最可靠的夥伴。

曾在中國經商受挫而疑中、也想在重啟潘古納上分一杯羹的庫恩斯則直言，中共早就盯上脆弱地位的布干維爾及其價值不菲的礦場；中國已採取措施控制索羅門群島，並有意在整個南太平洋地區如法炮製，「除非托羅亞瑪及其支持者能抵擋住（中國的銀彈攻勢），否則布干維爾恐將成為下一個（被北京控制的大洋洲島國）。

布干維爾首府布卡島。（法新社檔案照）

美中太平洋角力新戰場

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