日眾院補選 自民黨三席全敗 重創岸田政府

日本28日舉行3席眾議員補選，全勝的在野第一大黨立憲民主黨士氣大振。（法新社）

2024/04/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕日本廿八日舉行三席眾議員補選，自民黨在唯一提名的島根選區敗選，加上東京和長崎兩席未提名，形同三席全敗。日本媒體分析，主因仍在於黨內派閥政治獻金問題引發的負面效應，這對民調支持度低迷的岸田文雄政府而言，可謂雪上加霜。三席全勝的在野第一大黨立憲民主黨則氣勢上揚，今年九月自民黨總裁選舉前，首相岸田是否會提前解散國會進行改選，將是下一個關注焦點。

派閥政治獻金問題 引發負面效應

這次補選的三個議席，包括東京十五區、長崎三區和島根一區，其中東京和長崎兩席均因自民黨眾議員違反選舉法和政治獻金問題辭職，自民黨並未提名；島根一區則是因前眾議長細田博之過世產生的缺額。

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自民黨在島根一區提名前財務省官員錦織功政，與立憲黨前眾議員龜井亞紀子對決。由於自民黨在一九九六年小選區制實施後，一直獨霸該選區，這次敗選帶來的打擊可謂極為重大。共同社出口民調顯示，有二成六的自民黨支持者跑票、投給對手陣營，盟友公明黨的支持者也有三成未投給自民黨，顯示地方上對自民黨的不滿。

富士晚報引述一名保守派資深議員的說法指出，岸田政府倉促制定LGBT法、偏重外交的態度，在增加稅收和負擔後又爆發派閥政治獻金問題，造成多數支持者反彈。前首相安倍晉三在二○一二年重掌政權後，「惡夢的民主黨政府」成為解釋自民黨政府正當性和穩定性的王牌，但這張王牌不知從何時開始，已逐漸轉變為「惡夢的岸田政府」和「奢侈的自民黨」。

日媒︰立憲黨背後有共產黨力挺

不過，日媒指出，這次立憲黨三席全贏的主因，在於背後有共產黨力挺。共產黨在這次補選中並未提名候選人，以避免選票分散。長崎選區則是立憲黨與維新會對決的場面，立憲黨候選人山田勝彥以五萬三千多票當選，得票數多出對手一倍以上，原因可能是正逢日本黃金週連假，投票率僅有卅五％為史上最低，比上次少了廿五％。另一個原因則是在大阪地區稱霸的維新會，勢力尚未遍及全國。

雖然這次補選不影響自民黨的執政地位，卻反映出自民黨優勢不再，立憲黨等在野黨將加強推動政治改革方案。岸田預定五月二日出訪，繼續拚外交，黃金週連假後的國會將面臨在野黨另一波新的攻勢。

自民黨在補選中大敗，對岸田文雄政府雪上加霜。（美聯社）

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