英相提高國防支出 冷戰後最大規模

英國首相蘇納克（左）23日在波蘭警告，由俄羅斯、伊朗、北韓與中國等組成的「威權國家軸心」日益強勢，英國將持續提高國防支出，在2030年提高到GDP的2.5%。（彭博）

2024/04/25 05:30

威權國家軸心日益強勢

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國首相蘇納克廿三日在波蘭警告，由俄國、伊朗、北韓與中國等組成的「威權國家軸心」日益強勢，當前世界局勢危險程度更甚冷戰時期，為此，英國將持續提高國防支出，誓言將在二○三○年時，讓國防預算在國內生產總值（GDP）的占比從目前二．三二％提高到二．五％。

國防支出將逐步提高到GDP2.5％

蘇納克廿三日在波蘭與波蘭總理圖斯克、北約秘書長史托騰柏格舉行會談。他在與史托騰柏格共同召開的記者會上表示，「在一個冷戰結束以來最危險的世界裡，我們不能自滿」，「當我們的對手結盟，我們必須採取更多措施來保衛我國、我方利益和我方價值」。他稱「今天是歐洲安全轉捩點和英國國防的里程碑時刻」，宣布預計未來六年額外投資七五○億英鎊，在二○三○年使國防預算達到八七○億英鎊（約一○八○億美元）目標。他說，各國需要增加彈藥庫存並有能力更快補充，這是從二○二二年以來俄羅斯侵略烏克蘭戰爭得到的核心教訓之一，希望英國增加國防預算的行動能激勵其他北約國家仿效。

請繼續往下閱讀...

路透指出，北約成員國在俄羅斯兼併克里米亞的二○一四年同意二○二四年以前至少拿出GDP二％用於國防開支，但北約數據顯示，二○二二年共卅個成員國僅七國達到目標，波蘭為其中之一；即使俄國二○二二年侵烏帶來急迫性，英國最多就是二○二○年付出二．三五％。

與德研發最新型自走砲系統

英國首相府廿三日指出，這是英國自冷戰結束以來，最大規模的長期國防投資，資金部分來自首相先前宣布的削減公務員規模計畫。路透另點出，鑑於美國前總統川普年底可能勝選重返白宮，以及他總是譴責北約其他國家未做到GDP二％用於軍事支出的承諾，蘇納克最新承諾對英國有利。

蘇納克廿四日轉訪德國柏林拜會德國總理蕭茲，兩人承諾團結一致、盡可能長時間支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略的戰爭，並共同宣布計畫合力研發德國最新型自走砲系統（RCH 155）。該系統將裝載於由德國研發、獲英德兩國陸軍採用的「拳師」（Boxer）多功能裝甲車。不過，蕭茲在共同記者會上重申，德國無意向烏克蘭提供長程「金牛座」飛彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法