國安疑慮 留學生大量湧入 菲查是否中國暗樁

菲律賓呂宋島最北端的卡加延省近期湧入大量中國留學生，引發菲國國安機關警惕。圖為卡加延省靠近台灣的拉爾洛機場。（美聯社檔案照）

2024/04/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓呂宋島最北端的卡加延省（Cagayan）近期湧入大量中國留學生。由於菲國與中國在南海仁愛暗沙等水域持續衝突，此不尋常現象引發菲國政界質疑。當局已下令情報機關進行調查，釐清是否有來自中國的暗樁。

4600中國人在卡加延省就學

香港「南華早報」廿二日報導，據統計約有四六○○名中國籍人士在卡加延省就學，首府土格加勞的私立大學註冊人數激增。菲律賓國家安全會議助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，已派遣情報團隊調查土格加勞的狀況是否潛藏國家安全威脅，「我們的情報單位已經被指派觀察當地情勢，是否為國安威脅或純粹只是人們想在菲律賓就學」。

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當地三基地開放美軍使用

引發疑慮的原因之一，為美國與菲律賓簽署「加強國防合作協議」（EDCA）架構下開放美軍使用的基地，當地就有三處。美菲兩國部隊廿二日首次在菲國海域外舉行大規模年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，也會在鄰近EDCA地點進行。彭博去年披露，菲律賓正尋求美國協助，在卡加延省卡米洛奧西亞斯海軍基地興建一個碼頭，並整修靠近台灣的拉爾洛機場，設置燃料儲存設施和指揮中心。

菲國眾議員巴伯斯（Robert Ace Barbers）形容此為中國「悄然入侵」，警告可能暗藏間諜或暗樁蒐集情報，「真的有那麼多人有興趣取得菲律賓的學位嗎？」「他們當中可能存在間諜或暗樁。」菲國眾議員勞拉（Joseph Lara）和福斯蒂諾戴五世（Faustino Dy V）上月也針對中國公民以令人警覺的幅度增加提交決議，認為可能對國安和經濟造成風險。

土格加勞市長丁美玉（Maila Ting-Que）則向菲國媒體「ABS-CBN」喊冤，「我們努力推動教育觀光，如今遭到抹煞和質疑」。菲律賓和平、暴力及恐怖主義研究所（PIPVTR）主席班勞伊（Rommel Banlaoi）則說，中國學生湧入菲律賓所引發的疑慮，來自小馬可仕政府親美政策下導致的反中情緒上升。

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