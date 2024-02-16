惡搞吉野家 日男自找麻煩

日本男子嶋津龍二○二二年九月在大阪一家牛丼連鎖店「吉野家」用餐時，「為了博君一笑」竟以私人筷子直接夾取公用容器內的紅薑食用，還將影片上傳至社交平台，造成店家商譽嚴重受損。（取自X）

2024/02/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本一名卅五歲男子嶋津龍，一年多前與友人在大阪的牛丼連鎖店「吉野家」用餐時，以私人筷子直接夾取公用容器內的紅薑食用，友人將影片上網，造成店家商譽嚴重受損。嶋津龍不但惡搞吉野家，還被查獲私自栽種大麻，被檢方合併起訴，大阪地方法院判決被告二年四個月有期徒刑，併科廿萬日圓（約四．二五萬台幣）罰金。其友人則在去年七月已被判處卅萬日圓罰金。

從事建築業的嶋津龍與經營餐飲店的岡敏秀，二○二二年九月二十九日在大阪店住之江區的吉野家用餐之際，岡敏秀拿起手機慫恿嶋津龍「來點好笑的」，嶋津龍隨手拿起店內放著紅薑的公用容器，用自己的筷子將紅薑往嘴裡扒，兩人的笑聲都錄進動畫裡，岡敏秀後來將這段影片上傳到社交平台，引起社會譁然。

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因這段惡搞影片，吉野家商譽嚴重受損，暫時取消紅薑提供。嶋津龍和岡敏秀在隔年四月被警方依器物損毀及暴力業務妨害等罪嫌逮捕，兩人向警方供稱「只是為了博君一笑」。

岡敏秀因涉案情節較輕，去年七月已被判處卅萬日圓。但嶋津龍有前科，在惡搞吉野家後，又被查出以營利為目的栽種和持有大麻，檢方將兩案合併起訴，求處三年六個月有期徒刑、併科廿萬日圓罰金。

大阪地方法院審判長高橋里奈判決時，譴責被告嶋津龍的行為「不顧對店家造成的影響，為自私且惡質的犯行」，也指出被告在吉野家事件後栽種大麻等「缺乏規範意識，刑事責任重大」，合併違反「大麻取締法」罪名，宣布判處被告入獄二年四個月。

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