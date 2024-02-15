150年來第1人! 美國土安全部長遭眾院彈劾

共和黨控制的美國聯邦眾議院13日以1票之差，通過彈劾國土安全部長馬約卡斯，使他成為美國近150年來首名遭國會彈劾的內閣閣員。（法新社檔案照）

2024/02/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕共和黨控制的美國聯邦眾議院十三日晚間以一票之差，通過彈劾負責執行民主黨拜登政府移民政策的國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），為共和黨人過去數月來狂打邊境安全、企圖將移民政策塑造成總統大選議題的高潮，馬約卡斯因此成為美國近一百五十年來首名遭國會彈劾的內閣閣員。

眾院是以二一四票對二一三票通過彈劾馬約卡斯，其中贊成票全數出自共和黨人，反對票則包括在場所有民主黨人與三名倒戈的共和黨議員。此外，兩黨各有兩人未投票，眾院在表決時有四席出缺。眾院共和黨人六日也曾成功推動針對馬約卡斯的彈劾投票，但以兩票之差未能過關。十三日捲土重來的翻盤關鍵，在於罹癌的共和黨人史卡利塞復出投票。

請繼續往下閱讀...

此一表決結果意味馬約卡斯被控的兩項彈劾條款「蓄意與系統性拒絕」執行現行移民法，以及「違背公眾信任」罪名成立，至於是否有罪，將由民主黨控制的參議院審判後定奪。參院預計廿六日重新開議後收到彈劾條款，然因參院兩黨人士皆對此事興趣缺缺，馬約卡斯的彈劾審判可能會被無限期擱置於參院委員會。參院多數黨（民主黨）領袖舒默就批評，馬約卡斯彈劾案是「騙局」，是眾院共和黨人在秀下限。

共和黨籍的眾院議長強生指控馬約卡斯未能履行其職責，眾院必須採取行動。總統拜登則斥責彈劾案是在玩弄政治把戲，公然針對一名受尊敬的公職人員大搞違憲黨爭，他的政府會繼續就美國人所面臨的挑戰尋求真正解決之道，「眾院共和黨人看是要加入我們解決問題，還是要繼續拿邊境問題來玩弄政治」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法