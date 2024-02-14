被控向台洩露40份機密 楊恆均起訴書曝光

澳洲籍華裔作家楊恆均遭中國指控向台灣軍事情報局洩漏機密文件。圖為楊恆均與自稱「五毛黨主席」的網紅妻子袁小靓。（美聯社檔案照）

2024/02/14 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲籍華裔作家楊恆均遭中國指控觸犯間諜罪，起訴書在社群媒體曝光，楊被控在一九九四年至二○○二年間，利用在海南省國家安全廳任職的身分，在香港等地以共約四四○萬港幣（約新台幣一七八五萬元）的代價，向台灣軍事情報局洩漏四十份機密文件。協助楊恆均與台灣軍情局聯繫的香港女友吳彥諺，也涉及間諜罪，將另案處理。

楊恆均為中國出生的澳洲公民，二○一九年一月他由妻子袁小靓陪同前往中國時被捕，本月五日在北京市第二中級人民法院被判處死刑，緩刑兩年，但當局並未公布相關案情，引發澳洲與中國的外交風波。澳洲總理艾班尼斯對此表示「令人憤慨」，矢言將努力爭取中國放人。

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香港《星島網》十二日披露，美國民運人士陳闖創九日在社群平台Ｘ張貼北京市人民檢察院第二分院二○二○年對楊恆均的起訴書，印證楊恆均自稱曾在國家安全部門任職的傳聞。起訴書指控，楊恆均於一九九四年四月至二○○二年間，指使女友吳彥諺在香港郵寄「投靠信」給台灣國防部軍事情報局，接受軍情局人員賦予蒐集及提供情報任務，並提供化名「江平」及專用聯繫地址。

據稱楊利用在海南省國安廳工作之便，借閱國家機密文件進行拍照及拷貝，製成錄影帶或存入電腦磁碟，並多次與台灣軍情局人員在香港等地見面，先後交出存有四十份文件資料的錄影帶與磁碟，收取間諜經費逾廿二萬美元、二七○多萬港幣；後經國家保密局鑑定，其中卅一份文件為絕密級國家秘密，九份機密級國家秘密。

女友受楊指使 另案起訴

至於楊的女友吳彥諺，同為北京市人民檢察院第二分院二○二○年提出的起訴書指稱，一九六七年出生於海南省的吳彥諺是香港居民，曾用名吳豔，化名「陳妮」，案發前為香港足Ｘ健（疑似足浴公司）職員。據楊恆均起訴書，吳彥諺受楊指使，在香港郵寄「投靠信」與台灣軍情局聯繫，也曾和楊一起，與軍情局人員連榮宗等在香港等地見面。

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