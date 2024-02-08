荷蘭指控 中國駭客去年駭侵軍方網路

荷蘭首度公開中國國家支持的網路間諜駭侵荷蘭軍事網路。荷蘭國防部長歐龍仁指出，此舉在於確保讓中國這類間諜活動為公眾所知，以提升國際對這類網路刺探活動的韌性。（歐新社檔案照）

2024/02/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國駭客持續入侵西方盟國網路！荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）、情報與安全總局（AIVD）六日發布報告指出，中國網路間諜去年在荷蘭軍方一個由五十人操作的「非機密研究」網路系統中，放置惡意軟體「衣架」（Coat hanger）。此為荷方首次公開把網路間諜活動歸咎於中國，報告「高度確信」為中國「國家資助行為者」所為。

荷軍情機構 公開點名中國官方扶植網諜

此一惡意軟體專門針對安裝「FortiGate」防火牆的設備，部分西方國家系統也見其植入，可暫時掩蓋自身活動，即使系統更新或重啟也還能留在設備上，並將自身從病毒掃描結果刪除。所幸遭駭侵的上述系統與荷蘭軍方主要系統分開，此事影響有限。但荷蘭國防部長歐龍仁表示：「把中國犯下的這種間諜活動公諸於世，是很重要的，因為這有助於提高國際對這類網路間諜行動的抵禦能力」。

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中國駐荷蘭大使館七日就荷方報告發表聲明，強調「中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網路攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網路攻擊等非法活動」，更「反對任何惡意揣測和無端指責」。

AIVD去年四月即透過年度評估報告指出，中國針對荷蘭高科技企業及大學的間諜行動，已成該國經濟安全最大威脅，荷蘭半導體設備製造大廠艾司摩爾（ASML）為中方主要目標。MIVD當月也發布年度報告警告，中國正試圖非法獲取荷蘭的太空科技。

無獨有偶，菲律賓政府五日也表示，中國駭客上月曾試圖入侵菲國政府網站，亦企圖侵入菲國總統小馬可仕個人網站但未遂；但未指名中國當局指使，只說駭客使用中國國有企業「中國聯通」服務。對此，中國外交部發言人汪文斌未承認也不否認，僅聲稱「網絡安全是全球性挑戰」，「主張各國透過對話與合作共同維護網絡安全」。

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