社媒傷害孩童 臉書老闆「雙手血」

臉書母公司「元宇宙」執行長札克伯格，1月31日出席美國聯邦參議院司法委員會聽證會，遭參議員砲轟，當場向出席聽證會的受害孩童家長道歉。（路透）

2024/02/02 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕臉書母公司「元宇宙」（Meta）、中國短影音社群「抖音」國際版TikTok等五家社群媒體平台執行長，一月卅一日出席美國聯邦參議院司法委員會聽證會，遭參議員抨擊在保護孩童免於網路性掠奪者或心理傷害上「失敗」，Meta執行長札克伯格甚至被議員直指「雙手沾滿鮮血」，札克伯格也當場向出席聽證會的受害孩童家長道歉。

5平台執行長出席美參院聽證會

聽證會找來札克伯格、Ｘ執行長雅克里諾、Snap執行長史匹格、TikTok執行長周受資和Discord執行長希特倫出席。參議員葛蘭姆說，「這些公司必須受到約束，否則情況還會更糟」，他詳述一起網路性剝削受害孩童案例時，更點名札克伯格「雙手沾滿鮮血」、「你有一個害人性命的產品」。

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研究立法 打擊網路助長孩童性剝削

這場聽證會旨在為立法打擊網路孩童性剝削提供動能，此外，議員也擔心社群媒體令青少年心理健康受到影響。由於邀請受害孩童家人出席，讓四小時的聽證會多了情緒。聽證會一開始播出一段受害孩童影片，直言「我在臉書上遭性剝削」。

札克伯格被爆拒提高安全保護建議

議員強烈批評Meta公司保護孩童安全的作為，花最多時間質問札克伯格，雙方激烈交鋒。共和黨議員霍利質問札克伯格，是否會用自己的錢補償Meta平台上性剝削受害人、要不要對受害者和其家人道歉，札克伯格在霍利催促下，起身轉向後方對著家長說，「我對你們經歷到的一切感到抱歉」，「這是很可怕的遭遇，沒有人應該經歷這些」。

札克伯格解釋他們推出許多工具來保護孩童，也對所做努力「感到驕傲」。但是議員並不買帳，甚至出示Meta內部文件，顯示公司高層曾提出增加僱用四十五到八十五名工程師，提高兒童安全保護，但被札克伯格拒絕。

委員會主席、民主黨議員杜賓抨擊，社群媒體平台「一味追求互動和獲利甚於基本安全」。

根據美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心資料，臉書二○二二年向該中心通報疑似孩童性侵犯案例約二七二○萬起，遠超過其他社媒平台。當年全美各社群平台通報案例為三二○○萬起。

議員重申全美都應禁用TikTok

Ｘ、Snap、Discord執行長均是首次出席國會聽證會，但也沒被議員輕放。TikTok執行長周受資另外遭議員質疑與中國關係以及前一天報導指該平台仍與中國分享用戶資料，霍利重申應該全美禁用TikTok。周受資駁斥報導內容，但也說「我們任何人能打造的系統沒有一套是完美的」。他透露，現在TikTok在美國擁有一億七千萬用戶，比去年公布的多兩千萬。

臉書母公司「元宇宙」執行長札克伯格，1月31日出席美國聯邦參議院司法委員會聽證會，遭參議員砲轟，當場向出席聽證會的受害孩童家長道歉。（路透）

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