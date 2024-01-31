2次大選遭中干預 加國調查

加拿大29日正式展開針對外國干預加國2019年和2021年聯邦選舉的獨立聽證調查，主要針對中國的廣泛干預行徑，但也會審查俄羅斯和伊朗的干預問題。（美聯社檔案照）

2024/01/31 05:30

成立調查外國干涉委員會 由法官負責

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大是否特別容易受到外國干涉？一位正在調查中國等國家涉入外部干預的加拿大法官，卅日展開五天聽證會，並承諾揭開這些「非常嚴重」的指控真相。與此同時，一名中國女子涉嫌在加拿大從事間諜活動，遭到加國驅逐。

為了確定中國和其他國家在多大程度上干預了加拿大最近兩次大選，以及聯邦政府內部如何因應相關情報，渥太華成立了「調查外國干涉委員會」，由魁北克上訴法院法官霍格（Marie-Josee Hogue）擔任負責人。

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涉恐嚇議員和秘密捐款 制定影響力戰略

加拿大環球郵報去年二月援引機密檔案報導稱，中國等國家試圖干預加拿大二○一九年和二○二一年的大選，但渥太華當局視而不見，而中國企圖干預甚至破壞加拿大的民主進程，包括試圖恐嚇議員和進行秘密捐款等，且制定針對加拿大政治家、企業高管、學者和華裔加拿大人等施加影響力的廣泛戰略。

法新社報導，加拿大公共安全、民主制度和內政部長勒布朗、安全情報局（CSIS）局長維尼奧特、通信安全機構（CSE）信號情報局副局長塔耶布等人將出席聽證會，對相關指控進行解釋。總理杜魯道的自由黨少數政府，最初不願依照保守黨的要求公開調查，並指派一位前總督進行調查，但其發表的簡短報告備受批評。之後杜魯道遭受來自各派別的巨大壓力，最終宣布進行公開調查。

法官霍格表示，聽證會的工作是揭露真相，調查小組將盡可能徹底調查、分析和反思。她強調，「外國干預我們的民主機構，是非常嚴重的問題。」

第二輪聽證會將在三月舉行，屆時將深入調查中俄等國干涉加拿大兩場大選，相關報告將於五月三日提交。

中國僑辦女雇員涉間諜罪被驅逐

北京也被控試圖恐嚇加拿大國會議員，但它否認，不過這導致了中國駐多倫多外交官趙巍去年五月被驅逐。此外，加拿大環球新聞廿九日報導，加拿大政府對一名中國籍女子張靜（Jing Zhang，譯音）發出了驅逐令，加拿大移民和難民委員會（IRB）的裁決書稱，張靜曾在中國國務院僑務辦公室（僑辦）工作，而僑辦在加拿大從事間諜活動。移民官員沒指稱張靜犯下間諜罪，但IRB發現，張靜在僑辦工作逾十一年，做為雇員，她參與了僑辦壓制海外華人的活動。驅逐張靜的命令在去年八月廿八日發出，但直到最近才公開。

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