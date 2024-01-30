共軍貪腐滾雪球 火箭專家王小軍被拔政委

曾任中國運載火箭技術研究院院長的王小軍，疑涉入火箭軍貪腐案，廿九日被撤銷全國政委資格。（取自火箭院官網路）

2024/01/30 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕又一軍工領域專業人士疑似捲入中國火箭軍腐敗案後落馬。中國官方媒體報導，著名航太火箭專家、前任中國運載火箭技術研究院院長兼黨委副書記王小軍，廿九日被撤銷中國人民政治協商會議全國委員會委員資格，擔任全國政協委員僅一年時間。

中央電視台新聞聯播節目晚間報導，政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議廿九日在北京召開，審議通過撤銷王小軍全國政協委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

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五十四歲的王小軍是著名的航太火箭專家，前「長征七號」運載火箭總指揮，二○二三年一月甫成為第十四屆全國政協委員。

香港星島日報指出，王小軍身兼國際太空聯盟（IAF）副主席，曾多次參與載人航太工程研發工作，榮獲「中國載人航天工程突出貢獻者獎章」、「國家科學技術進步獎特等獎」等榮譽。

多日未露面 火箭院院長已換人

王小軍曾擔任院長的中國運載火箭技術研究院（火箭院），又名中國航天科技集團有限公司第一研究院，成立於一九五七年十一月，隸屬於中國航天科技集團，是中國歷史最久、規模最大的飛彈武器和運載火箭研製、試驗與生產基地。公開報導顯示，王小軍已多日未公開露面，火箭院院長也已換人，由中國航天科技集團總經理張忠陽兼任。

在此之前，中國航天科技集團董事長吳燕生、副總經理王長青，中國兵器工業集團董事長劉石泉等，去年十二月在十四屆全國政協第十二次主席會議上，被撤銷政協委員資格。兩天後中國全國人民代表大會常委會即公告，決定罷免中央軍事委員會聯合參謀部副參謀長張振中、前火箭軍司令員李玉超等九名將領的全國人大代表資格，進一步證實此前盛傳以火箭軍為主的軍備貪腐弊案。

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