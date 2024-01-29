採購彈藥私吞12.5億 烏軍方再爆貪腐

烏克蘭採購10萬枚迫擊砲彈藥的4000萬美元經費，竟被國防部前任與現任官員轉移到外國帳戶，令各界譁然。（美聯社檔案照）

2024/01/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭廿七日宣布偵破一件軍購貪腐案，採購十萬枚迫擊砲彈藥的四千萬美元（約新台幣十二‧五億元）經費，竟被國防部前任與現任官員轉移到外國帳戶，已對五名嫌疑人發出到案通知書。外媒指出，烏克蘭遭俄羅斯入侵即將滿兩年之際，傳出此消息勢必令各界譁然。

烏克蘭安全局（SBU）表示，調查發現二○二二年八月、即俄國入侵半年後，烏克蘭國防部與武器供應商利維夫兵工廠（Lviv Arsenal）簽訂合約，購買十萬枚迫擊炮彈，並提前付款，但利維夫兵工廠從未交付武器，部分資金更被轉移到海外。

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SBU指出，涉案的包括烏克蘭國防部前任和現任官員及利維夫兵工廠高層，中飽私囊的款項相當於四千萬美元，已向五人發出代表法律訴訟第一階段的「嫌疑通知書」，其中一人嘗試跨越烏克蘭邊境時被扣留。

下屬屢傳舞弊 烏防長去年丟官

打擊貪腐是歐盟審查烏克蘭入盟申請的條件之一，近幾個月以來，基輔不得不處理一連串貪腐醜聞，包括高價採購軍糧及軍服，烏克蘭防長列茲尼科夫為下屬屢傳舞弊醜聞，去年九月被撤職。去年八月初，烏國總統澤倫斯基將負責各地區徵兵的所有官員全數撤職，終結允許部分人士逃避徵兵的漏洞。

法新社指出，這項消息曝光之際，美國共和黨人正抵制拜登總統向烏克蘭提供更多援助，而公開反對美國軍援烏克蘭的前總統川普，似乎將獲得共和黨提名，再戰白宮。

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