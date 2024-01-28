聯國難民機構涉入襲以 被斷援調查

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的十二名巴勒斯坦員工，被控參與去年哈瑪斯組織襲擊以色列行動，已被開除並面臨刑事調查。圖為去年十一月該機構一輛貨車運送物資進入加薩後返回埃及。（路透檔案照）

2024/01/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕專門援助巴勒斯坦人的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），被以色列指控有十二名職員參與激進組織「哈瑪斯」去年十月七日對以色列的襲擊行動，迫使聯合國開除這十二人，並展開刑事調查。與此同時，美國、英國、加拿大、澳洲和義大利等國都暫時切斷對機構的資金援助。

UNRWA旨在向中東地區數百萬巴勒斯坦人提供援助，在以哈戰爭開始前，該機構僱用約一萬三千名員工，其中大多數是巴勒斯坦人。三名以國官員表示，以國軍事情報官員在去年十月七日後蒐集大量訊息，並於過去兩週內將這些訊息與第二批情報進行匹配，證實UNRWA對以懷有敵意，以及其員工曾參與去年襲擊。據了解，以軍最新提供的證據包括哈瑪斯軍事部門致加薩教育部的信函副本，要求教師休假、以便參加軍事訓練課程。

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參加哈瑪斯 12職員被開除

UNRWA一直以來都否認在加薩煽動反以，但廿六日突然解僱並調查涉及參與襲以的十二名員工。負責人拉扎里尼表示，「UNRWA以最強烈措辭再次譴責這些令人髮指的襲擊事件。任何參與恐怖行動的員工都將被追究責任，包括透過刑事起訴」。

美國前總統川普曾在二○一八年暫停對UNRWA的援助，但拜登總統恢復。在以國提出最新指控後，美國國務卿布林肯呼籲聯合國秘書長古特瑞斯徹底調查，並再次提醒以國，UNRWA在援助巴勒斯坦人有著關鍵作用。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也極其擔憂，敦促UNRWA立即對涉事人員採取措施。

據報導，身為UNRWA的最大贊助國，美國二○二二年提供三．四億美元，去年也提供數億美元，但現在已暫停援助。加拿大、澳洲、義大利、芬蘭與英國隨後也暫停提供資金。德、法和歐盟都表示擔憂，但並未立即停止金援。以國外交部長卡茲說，以國將尋求阻止UNRWA戰後繼續在加薩執行任務，並爭取美、歐等主要援助者的支持。哈瑪斯新聞辦公室則猛烈抨擊以國，要求聯合國和國際組織不要屈服於以國的威脅與勒索。

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