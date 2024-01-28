葉門叛軍偷襲美艦 紅海衝突升高

英國油輪「馬林魯安達號」26日遭葉門叛軍組織「青年運動」發射的一枚飛彈擊中，導致其起火燃燒。（取自X）

2024/01/28 05:30

飛彈擊中英油輪 又攻擊美軍卡尼號

〔編譯孫宇青／綜合報導〕葉門叛軍組織「青年運動」廿六日再次襲擊行經紅海的船隻，發射飛彈擊中一艘英國油輪，並試圖攻擊一艘美國軍艦，但美軍及時反擊。廿七日清晨，美軍也出手打擊青年運動瞄準紅海準備發射的一枚反艦飛彈，標誌著這場中東數十年來最嚴重的海上衝突進一步升級。

美軍自衛打擊 轟炸青年運動

美國中央司令部表示，美軍是出於自衛進行打擊。青年運動旗下的電視台指出，襲擊發生在葉門西部港口城市荷台達附近，但他們並未評估損失狀況。

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此前一天，青年運動也加強對穿越紅海船隻襲擊力度，發射飛彈擊中英國油輪「馬林魯安達號」（Marlin Luanda）。該組織發言人薩里說，當時是直接攻擊該船，導致其起火燃燒。

美國中央司令部隨後證實這起襲擊，表示該船發出求救訊號，並回報損壞情況。美軍驅逐艦「卡尼號」和其他聯軍艦艇已做出反應，並正予以援助，目前尚未通報有傷亡。

據了解，馬林魯安達號由全球大宗商品交易商托克集團（Trafigura）負責營運，該船載有依據制裁規定、以低於價格上限購買的俄羅斯石腦油。「馬林魯安達號」船員有廿五名印度人與兩名斯里蘭卡人，協助滅火的印度海軍軍艦所公布的影像顯示，廿七日早上火勢仍然猛烈，延燒好幾個小時才撲滅，總公司也與該船保持聯繫。

英油輪中彈起火 暫無傷亡

英國海事貿易行動辦公室和英國海事安全公司Ambrey皆表示，他們收到通報，有一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪在葉門亞丁市東南方約六十海里處遭飛彈擊中。倫敦證券交易所集團數據顯示，在馬林魯安達號遇襲不久後，托克集團租用、運載原油的船隻「自由精神號」在抵達亞丁灣之前緊急掉頭。

與此同時，青年運動廿六日也向在亞丁灣巡邏的「卡尼號」發射一枚飛彈，迫使其擊落飛彈。美聯社指出，這是中東數十年來最大規模海上衝突的進一步升級，因為這是青年運動去年十月開始襲擊紅海船隻以來，首次直接針對美國軍艦，但該組織並未證實。值得注意的是，美國試圖緩和青年運動此次攻擊，稱很難確定他們到底想打擊什麼，應是為了防止衝突演變成更廣泛的區域戰爭。

協助滅火的印度海軍軍艦所公布的影像顯示，油輪27日早上火勢仍然猛烈，延燒好幾個小時才撲滅。（美聯社）

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