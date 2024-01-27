網暴異議同胞 留美小粉紅重罪確定

中國廿五歲留學生吳嘯雷二○二二年十二月十四日接受美國聯邦調查局調查。（路透檔案照）

2024/01/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○二二年十二月被美國聯邦調查局逮捕的波士頓柏克萊音樂學院廿五歲中國籍學生吳嘯雷，廿二日起就他二二年十月對主張中國民主自由的女同學「佐伊」（Zooey）跟蹤威脅一事在麻州聯邦地區法院受審，十二人組成的陪審團廿五日裁定聯邦大陪審團去年一月起訴的「網路跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」成立。

負責國家安全的美國司法部助理部長奧爾森透過聲明表示，此判決凸顯司法部為確保所有美國居民都能自由行使其基本權利的承諾，這個國家無人應因表達政治觀點，而成為暴力威脅或網路跟蹤騷擾的對象。

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成為美國司法部眼中的「重罪犯」，吳嘯雷每項控罪皆面臨最長五年監禁、三年監督釋放和最高廿五萬美元罰款，法官將於四月廿四日宣判量刑。

揚言向中國舉報 還煽動別人網路騷擾

根據指控，吳嘯雷二○二二年十月廿二至廿四日透過微信、郵件、Instagram等平台，對張貼「我們想要自由」、「我們想要民主」、「與中國人民站在一起」海報的女同學發送訊息，揚言再不住手就等著被剁手，並稱將對中國國家安全部門舉報她的行為；公布其個人資訊，鼓勵他人進行騷擾。

檢方指出，吳嘯雷所為乃嚴重威脅，因中國政府不許上述海報言論且大力箝制異議。吳嘯雷不認罪；辯方律師則辯稱吳嘯雷無威脅之意，全案只是兩個政見不同、「相識年輕人之間不成熟的網路糾紛」。

判決宣布後，檢察官向法官申請對吳嘯雷進行當庭收押。法官考量吳嘯雷先前並無違反保釋條件的表現，駁回檢方申請，但開出不能更改地址與離開麻州、禁止進入波士頓柏克萊音樂學院校園、不可與本案相關人員聯絡、須上繳護照等條件。

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