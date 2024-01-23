為印度教爭議神廟揭幕 莫迪恐引宗教衝突

印度總理莫迪22日身著傳統服飾庫塔（Kurta），在北部城市阿尤德亞為印度教羅摩神廟主持開光儀式。（歐新社）

2024/01/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印度總理莫迪廿二日為供奉印度教主神之一「羅摩」（Lord Ram）的神廟，主持開光儀式。廟址所在的北方邦阿尤德亞（Ayodhya）被印度教徒視為羅摩出生地，因此意義格外重大，讓莫迪可以兌現打造印度教國度的承諾；對於即將在五月舉行的全國大選而言，也有助於莫迪贏得創紀錄的第三屆任期。

莫迪所屬的印度人民黨（BJP）和其他印度教民族主義團體，讚揚羅摩神廟象徵印度擺脫數世紀以來穆斯林和英國殖民陰影、重塑「印度教驕傲」。由於印度境內的印度教信徒約佔總人口八成、達十億人，這場宗教儀式形同全國性慶典，多個地方政府宣布放假，股市休市，也被視為莫迪的競選活動正式起跑。

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羅摩神廟耗資約二．一七億美元（約六十八億台幣），雖然尚未全部完工，仍在廿三日對外開放。官方估計，每日前來朝聖的信眾將達十萬人。當局為了信徒、觀光客闢建朝聖道路，建造新機場和鐵路車站，大型連鎖飯店也爭相進駐。

與穆斯林糾葛數百年

在執政近十年的時間裡，莫迪企圖將印度從世俗民主國家，轉變為印度教國家。然而，神廟揭幕也引起外界擔憂，此舉恐引發新一波宗教衝突。一五二八年蒙兀兒帝國入侵印度，摧毀原先的神廟，改建為巴布里清真寺（Babri Mosque）；一九九二年印度教徒再將該座清真寺破壞殆盡，引發印度獨立後最嚴重的全國性騷亂，約兩千人遇害，多數為穆斯林。

二○一九年，印度最高法院將神廟遺址的處置權判給印度教一方，但也裁示撥出另一處地點給穆斯林建造清真寺。雙方的緊張關係反映在羅摩神廟儀式的維安規模上，當局封鎖邊界防止人潮湧入，並投入約二萬名維安人員，包括部署特別行動隊、狙擊手、訊號干擾車與反地雷無人機，架設超過一萬具攝影機。全國的維安層級也隨之提升，尤其是在過去曾爆發印度教徒與穆斯林衝突的城鎮。

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