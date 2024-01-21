美英續轟葉門叛軍 切斷伊朗軍援

葉門民眾十九日在首都沙那舉行反以色列和反美集會，眾人舉起假拳頭和戰機，以及用阿拉伯語書寫「美國是恐怖主義之母」的標語。（法新社）

2024/01/21 05:30

及時摧毀3枚反艦飛彈 加強打擊青年運動

〔編譯孫宇青／綜合報導〕鑑於葉門叛軍「青年運動」對紅海各國船隻的攻擊並未停止，美英兩國正思考如何在不導致戰事擴大的情況下，加強打擊青年運動，重點將是伊朗為青年運動提供補給的能力。與此同時，美英盟軍十九日對該組織發動過去一週的第六次打擊，及時摧毀箭在弦上的三枚反艦巡弋飛彈。

破壞伊朗給青年運動的海上補給

「彭博」廿日引述知情人士指出，美英正在研究如何進一步破壞伊朗對青年運動進行海上補給，尤其是在切斷陸路補給困難重重的情況下。英國官員證實，他們的確正在權衡各種類型的軍事行動，以阻止伊朗武器流向該組織。美國和盟國也討論到當前交戰規則是否允許採取侵略性打擊，而五角大廈發言人辛赫表示，負責中東的中央司令部司令庫里拉已被賦予採取防禦行動的權力。

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支持採取更激進行動的人士認為，現在正是擴大打擊的成熟時機，因為伊朗過度支持青年運動，又在巴基斯坦和伊拉克發動攻擊，可能已無力應對美英升高攻勢。不過，更激進的行動仍可能導致美伊直接槓上，引發美方竭力避免的區域衝突。事實上，美國及盟國早已採取更具侵略性的做法，包括日前在阿拉伯海扣押一艘船隻，從中搜出準備運給青年運動的伊朗製飛彈零件。

紅海處理全球約十二％的貿易，而青年運動攻擊商船導致保險成本上升，也升高通膨壓力，因為船隻繞行非洲南端的航線更長、成本更高。英國海事安全公司Ambrey數據顯示，自去年十一月中以來，至少有十六艘船隻遭到武裝無人機或飛彈直接襲擊。

「路透」廿日引述四名區域與兩名伊朗消息來源獨家指出，伊朗革命衛隊和黎巴嫩真主黨軍事指揮官正在葉門境內，協助引導青年運動攻擊紅海船隻。此外，上個月青年運動也派人前往伊朗境內受訓，學習使用先進武器。伊朗除提供青年運動無人機、各式飛彈等武器，也提供哪些船隻要航往以色列的情報。

由艾森豪號配備大黃蜂負責攻擊

白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比十九日證實，美國第六度打擊青年運動據點，擊中三枚「已在軌道上準備發射」的反艦巡弋飛彈。另有美國官員透露，這次攻擊是由「艾森豪號」航艦配備的F/A-18大黃蜂戰機負責。中央司令部聲明則提到，三枚飛彈瞄準的是紅海南部，美方判斷對該地區商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，因此出於自衛而先發制人。

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