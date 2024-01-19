第4次攻擊 美摧毀葉門青年運動14枚飛彈

美國軍方17日動用艦射、潛射飛彈，攻擊葉門叛軍「青年運動」據點，摧毀14枚準備發射的飛彈。這是一週內針對該組織的第4次打擊行動。（路透）

2024/01/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國軍方十七日動用艦射、潛射飛彈，攻擊葉門叛軍「青年運動」據點，摧毀十四枚準備發射的飛彈。這是一週內針對該組織的第四次打擊行動。美國政府也在同日，將青年運動重新列入恐怖主義組織名單。

列恐怖組織 切斷資金來源

青年運動十七日發射一架自殺式無人機，攻擊亞丁灣一艘懸掛馬紹爾旗的美國商船M/V Genco Picardy，美軍隨即採取行動回應。美軍中央司令部發文，「部隊針對在葉門由青年運動控制地區已就位的十四枚伊朗支持的飛彈，進行打擊行動」，這十四枚飛彈已在發射架上，「隨時可能發射」，對該區域商船和美國海軍船艦構成「立即威脅」，促使美軍「行使其故有的自衛權和義務」，這場打擊和其他行動「將削弱青年運動肆意攻擊紅海、曼德海峽和亞丁灣國際與商業航運的能力」。

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五角大廈發言人賴德表示，美國將持續採取軍事行動，並與區域夥伴合作，防範後續的攻擊，或遏止未來的攻擊行動。

青年運動媒體馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，十七日遇襲地點包括荷台達、塔伊茲市和另外三處區域。荷台達居民指出，當地時間十七日凌晨約二時十六分，聽見城東靠近機場處傳出爆炸聲。荷台達是上週美國與英國對青年運動發動首波聯合攻擊行動的目標之一。

在新一波打擊行動展開前，美國國務卿布林肯發表聲明，宣布將「真主虔信者」（Ansar Allah，即青年運動組織正式名稱），重新列入「特別認定之全球恐怖主義組織名單」，卅天後生效。被列入這份黑名單，意味著隨之而來的制裁，將切斷青年運動的資金來源。國安顧問蘇利文說，若青年運動停止在紅海、亞丁灣的攻擊，「美國就會立即重新評估這項認定」。

青年運動發言人阿布德薩萊姆（Mohammed Abdelsalam）聲稱，將對美國或英國的攻擊行動有所回應，也不會停止攻擊，「我們不會放棄針對以色列的船隻，或者航向被佔領的巴勒斯坦港口的船隻」。

英國外交大臣卡麥隆十七日表示，已向伊朗外長艾密拉多拉安反映，敦促德黑蘭停止支持青年運動。

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