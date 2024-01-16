共和黨愛荷華州初選 川普十拿九穩

美國共和黨總統初選15日在愛荷華州開跑，民調顯示，前總統川普以48％支持率遙遙領先對手。（法新社）

2024/01/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國共和黨總統初選，十五日在愛荷華州率先開跑。據「國家廣播公司新聞網」和「狄蒙紀事報」（The Des Moines Register）十三日公布的聯合民調，川普以四十八％支持率大幅領先對手。然而，初選前景一片大好的川普，其變化無常的執政風格令他國備感憂心。調查顯示，鄰國加拿大有三分之二民眾認為，美國的民主無法在川普另一個四年的執政下續存。

法新社報導，愛荷華州的初選結果並無指標性，例如二○一六年川普在該州僅居第二，其重要性在於清理戰場，並為接下來的選戰打下基礎。由於當地正受猛烈暴風雪侵襲，部分地區溫度甚至來到攝氏零下四十二度，阻礙選民投票意願。

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以廿％支持度居次的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在投票前夕向選民呼籲，「無論對錯，混亂總是伴隨川普而至」，「你沒辦法用共和黨的混亂來修補民主黨的混亂」；支持度為十六％的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）呼籲支持者踴躍投票，才能確保不會過早退出競爭行列。

政治分析師阿維圖（Alex Avetoom）指出，「如果迪尚特廣泛的努力與海利近期上揚的聲勢，能夠把川普的得票限制在五十％以下，這會是川普能夠被擊敗的第一個重要徵兆」，「然而，這只會發生在其他人都團結起來支持一名反川普候選人的情況」。

路透報導，加拿大「雷德民調機構」（Angus Reid Institute）九日至十一日對一五一○名加國民眾所做的民調指出，六十四％受訪者認同「美國民主無法在川普另一個四年任期續存」的說法，不同意為廿八％。

另外，五十三％稱現任總統拜登勝選對加拿大經濟較有幫助，遠高於川普的十八％；四十九％民眾覺得美國正逐漸轉變為專制國家，七十一％認為法律前人人平等的觀念正在美國消退。

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