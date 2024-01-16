丹麥新國王登基 歐洲暫無女君主

55歲的丹麥王儲14日登基，成為新國王佛瑞德里克10世，與王后瑪麗在克利斯堡王宮陽台上向群眾致意。（路透）

2024/01/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕八十三歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）十四日在國務委員會（Council of State）簽署退位詔書。五十五歲長子登基丹麥國王，是為佛瑞德里克十世（Frederik X）。瑪格麗特二世的退位也讓當前的歐洲君主國全數由男性領導。

瑪格麗特二世曾表示，將遵循傳統終身在位，因此在發表二○二四新年談話之際宣布退位，震驚各界。一九七二年登基的她在位五十二年，為丹麥史上最長、也是史上第二位自願退位的君主。上次要追溯到一一四六年的國王艾瑞克三世（King Erik III）。

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佛瑞德里克十世與母親在丹麥皆擁高人氣，當天約有十萬人聚集王宮外迎接新王室。其妻瑪麗則是丹麥史上首位平民出身的王后。兩人育有四子，十八歲的克里斯蒂安（Christian）王子為第一順位繼承人。佛瑞德里克十世在以國王身分發表的首場演說強調，期望成為一名有凝聚力的君主，「我以尊重、驕傲和無窮的喜悅承擔這項責任」。

依照丹麥傳統，登基日不會邀請外國政要或王室成員到場，也不會有加冕儀式。丹麥君主職責主要為儀式性事務，但也會簽署法令，主持政府會議及例行會晤內閣。

歐洲4王室 將迎來下世代女王

隨瑪格麗特二世退位，歐洲君主國暫時無女性君主，但可能在不久後翻轉。目前有四個主要君主國王儲為女性，分別是比利時的伊麗莎白公主（Princess Elisabeth）、荷蘭的凱薩琳娜─艾瑪莉亞公主（Princess Catharina-Amalia）、瑞典的維多莉亞公主（Princess Victoria），以及西班牙的蕾奧諾公主（Princess Leonor）。眾人已習慣的英國「女王」，因接續國王查爾斯三世的王儲為威爾斯親王威廉及其子喬治王子，短時間內不會有下一位女性君主。

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